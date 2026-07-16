Z kraju Nowe dane NBP o inflacji bazowej w Polsce Oprac. Alicja Skiba |

Piotr Woźniak, były minister gospodarki, komentuje odczyt inflacji w Polsce w czerwcu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W relacji rok do roku inflacja w czerwcu 2026 roku:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej.

Trafna prognoza przyszłej inflacji

NBP przypomina, że co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wyjaśnia, że wskaźnik inflacji konsumenckiej, czyli CPI, pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Tymczasem przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka, co pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje.

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - wskazał NBP w komunikacie.

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Wskaźnik CPI w czerwcu

Według opublikowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny danych inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) w Polsce wyniosła w czerwcu 2,5 proc. w skali roku, przy wzroście cen usług o 5,4 proc. i towarów o 1,3 proc.. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,5 proc. - towarów o 0,9 proc., natomiast ceny usług wzrosły o 0,6 proc..