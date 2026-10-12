Domański: Putin nie czekałby ani sekundy

Minister finansów Andrzej Domański: Polska zawsze twardo wspiera nakładanie kolejnych pakietów sankcji na Rosję Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

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- Nie chciałbym się wypowiadać za premiera (Donalda) Tuska, ale uważam za naprawdę oczywiste, że powinniśmy korzystać z zamrożonych rosyjskich aktywów - powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas debaty na Warsaw Security Forum w odpowiedzi na pytanie, czy nadszedł czas na to, aby zamrożone rosyjskie aktywa finansowe zostały odmrożone na potrzeby finansowania udzielanego Ukrainie.

Zamrożone rosyjskie aktywa

- Proszę sobie wyobrazić sytuację odwrotną. Gdyby jakieś europejskie aktywa zostały zamrożone w Rosji, (Władimir) Putin nie czekałby ani sekundy - dodał.

Szef resortu finansów przypomniał też, że Polska razem ze Szwecją, Holandią i Hiszpanią wystąpiły niedawno do Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystania aktywów rosyjskiego banku centralnego. Rozwiązanie to było wcześniej rozważane w UE, jednak jego przeciwnikiem była wówczas Belgia - kraj, w którym zdeponowane są te aktywa.

Obecny podczas debaty komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin zwrócił natomiast uwagę, że zamrożone rosyjskie aktywa wykorzystywane są do spłaty odsetek od pożyczek udzielonych Ukrainie.

- Mogłyby być wykorzystywane w większym stopniu, ale nie są całkowicie odizolowane - powiedział Serafin.