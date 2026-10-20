Z kraju Co z obniżką cen gazu? Minister tłumaczy Oprac. Wiktor Knowski |

Motyka: nie planujemy rozszerzenia pakietu CPN na autogaz Źródło wideo: RMF FM Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencję. Najistotniejsze wzrosty cen notowaliśmy w segmencie diesla i benzyny. Dlatego przyjęliśmy pakiet CPN. Dzięki temu pakietowi można przy dystrybutorze zapłacić mniej o 1,30-1,40 złotego na litrze - powiedział Motyka w RMF FM, pytany czy rząd rozszerzy pakiet CPN na autogaz.

Minister o cenie autogazu

W ocenie szefa ME, przekroczenie ceny autogazu powyżej poziomu 4 zł za litr jest mało prawdopodobne.

- Nie widzimy dzisiaj takich scenariuszy. Nie planujemy rozszerzenia pakietu CPN, który jest i tak największym takim pakietem osłonowym w Unii Europejskiej. To niespełna 10 miliardów złotych, które państwo wygospodaruje na obniżenie cen paliw w tym roku - zauważył Motyka.

Szef resortu energii zapowiedział, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu Ceny Paliwa Niżej zapadnie w grudniu. Obecnie ma on obowiązywać do końca roku.

W Polsce liczba samochodów na gaz LPG może wynosić nawet około 3,5 mln.

Program Ceny Paliwa Niżej

Trzecia odsłona programu Ceny Paliwa Niżej (CPN), to mechanizm uruchomiony po wejściu w życie części przepisów ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Ustawa otworzyła drogę do czasowego obniżenia akcyzy i VAT na paliwa płynne. Finansowanie tych działań ma pochodzić z nowej daniny nakładanej na koncerny paliwowe osiągające ponadprzeciętne zyski. Według założeń rządu cały pakiet wsparcia cen paliw będzie obowiązywał do końca 2026 r., a jego koszt może wynieść około 5 mld zł.

Pierwsza odsłona pakietu CPN wprowadzona była pod koniec marca i była reakcją na drożejącą ropę naftową w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.