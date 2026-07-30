Co trzecie miejsce w zarządzie dla kobiet. Jest podpis prezydenta
Nowelizacją ustawy o ofercie publicznej i wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania decyzją prezydenta zajmie się Trybunał Konstytucyjny. Karol Nawrocki podpisał ustawę, ale przesłał ją do TK do sprawdzenia. Chodzi o akt prawny, który implementuje do polskiego prawodawstwa zapisy unijnej dyrektywy Women on Boards, wyrównującej szanse kobiet w staraniach o stanowiska zarządcze w największych spółkach.
Minimum 33 proc. miejsc dla kobiet
Chodzi o podmioty, których akcje są notowane na rynku regulowanym, zatrudniające przynajmniej 250 osób i których roczne obroty to nie mniej niż 50 mln euro. Zgodnie z zapisami dyrektywy i wspomnianej ustawy, w takich przedsiębiorstwach osoby płci posiadającej mniejszą reprezentację (co w praktyce oznacza kobiety), powinny pełnić co najmniej 33 proc. i nie więcej niż 49 proc. stanowisk w organach spółki. Czyli w zarządach i radach nadzorczych.
Jak wynika z uzasadnienia do decyzji prezydenta, to właśnie te zapisy, skłoniły Karola Nawrockiego do skierowania części noweli do TK. "Ustawa może w sposób nieproporcjonalny ograniczać swobodę działalności gospodarczej, ingerować w autonomię organizacyjną spółek oraz nakładać na nie nadmierne obowiązki o charakterze administracyjnym i biurokratycznym" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.
Polska w europejskiej czołówce
Według Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn w 2021 roku kobiety stanowiły 30,6 proc. obsady w organach największych spółek giełdowych. Pod względem roli kobiet na stanowiskach zarządczych Polska na tle Europy jest w czołówce.
W spółkach, których dotyczy ustawa, kobiety stanowią w Polsce 26 proc. członków rad nadzorczych, a w co trzeciej spółce kobieta jest szefową rady nadzorczej (to najlepszy wynik w Europie). Z kolei z ogólnej liczby stanowisk w zarządach kobiety zajmują 16 proc. W skali kraju, licząc wszystkie stanowiska kierownicze w dużych i małych firmach, Polki piastują 44 proc. z nich, co daje Polsce drugie miejsce w Europie, za Łotwą (dane z III kwartału 2020 roku).
Nowa definicja mobbingu
Karol Nawrocki podpisał też cztery inne ustawy, nie kierując ich do TK. To między innymi nowelizacja Kodeksu pracy.
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Przewiduje ona uproszczenie definicji mobbingu, wzrost najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi. Według propozycji mobbingiem będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy.
Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Organizacje pozarządowe odetchną
Prezydent podpisał także ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o grach hazardowych. Jej celem jest uproszczenie przepisów i ograniczenie obciążeń administracyjnych związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.
Prezydent złożył także podpis pod nowelizacją ustawy Prawo wodne, ułatwiającą legalizację wybudowanych nielegalnie urządzeń wodnych i pod przepisami wprowadzającymi ograniczenia w korzystaniu z telefonów w szkołach.