Chińczycy zainwestują w Polsce. Kilkaset nowych miejsc pracy

W Koninie rusza nowa inwestycja przemysłowa związana z produkcją komponentów do baterii litowo-jonowych. - Kilkaset osób ma znaleźć pracę w chińskim zakładzie JS Energy Europe - powiedział Radiu Poznań zastępca prezydenta miasta Paweł Adamów.

Zakład, który wcześniej należał do brytyjskiej firmy Johnson Matthey, został przejęty przez chińskiego inwestora. Nowym właścicielem jest spółka JS Energy Europe, która planuje uruchomienie produkcji w 2026 roku.

Kilkaset miejsc pracy

Według informacji przekazanych Radiu Poznań przez lokalne władze, w pierwszym etapie zatrudnienie znajdzie około 300 osób, a docelowo liczba miejsc pracy może wzrosnąć do 800. Obecnie w zakładzie pracuje już około 50 osób.

Chińska spółka zakupiła budowaną fabrykę od firmy Johnson Matthey. - Ten cały rok będzie poświęcony przebudowie fabryki w taki sposób, aby dostosować ją do technologii, którą będzie używał inwestor chiński. Produkt jest mniej więcej podobny. To materiał do akumulatorów elektrycznych do samochodów elektrycznych. Natomiast technologia jest troszkę inna - wyjaśnia Paweł Adamów.

"Inwestor chciałby wybudować obok zakładu farmę fotowoltaiczną. Do fabryki ma również dojeżdżać miejski autobus" - podaje Radio Poznań.

Przejęcie fabryki

Pod koniec minionego roku chińska firma Ningbo Ronbay New Energy Technology poinformowała w swoim półrocznym raporcie za 2024 rok o sfinalizowaniu przejęcia fabryki Johnson Matthey Battery Materials Poland w Koninie.

Nowy właściciel wskazywał, że fabryka dysponuje pełną infrastrukturą - budynkami produkcyjnymi, laboratoriami, obiektami pomocniczymi oraz kompletnymi procedurami środowiskowymi - co znacząco przyspieszy dalsze prace.

Brytyjski koncern rozpoczął inwestycję w Koninie w 2019 roku, jednak wstrzymał ją w 2021.

