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Ceny paliw w weekend. Nowe stawki

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stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ceny paliw a sprzedaż detaliczna
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tommy Lee Walker/Shutterstock
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W weekend benzyna będzie tańsza, a cena oleju napędowego nie zmieni się w porównaniu z piątkiem. Oto maksymalne stawki cen paliw, które będą obowiązywać na stacjach od soboty do poniedziałku.

Oto maksymalne ceny paliw obowiązujące od 24 do 26 października 2026 roku:

  • Pb95 - 6,51 za litr;
  • Pb98 - 7,21 zł za litr;
  • ON - 7,99 zł za litr.

W piątek, 23 października za benzynę bezołowiową 95 płacimy - 6,56 zł za litr, za 98 - 7,28 za litr, a za diesla - 7,99 za litr.

Ceny paliw - program CPN

Od 3 października ponownie obowiązuje program Ceny Paliwa Niżej (CPN), który przewiduje m.in. czasowe obniżenie stawek VAT i akcyzy na paliwa. Program ma działać do końca 2026 roku. Za niestosowanie się do maksymalnych cen grozi kara w wysokości do 1 mln zł.

Minister energii Miłosz Motyka pytany, czy rząd rozszerzy pakiet CPN na autogaz, stwierdził, że "nie ma planów, aby w tym zakresie podejmować interwencję".

Pierwsza edycja rządowego programu CPN obowiązywała od 29 marca do 30 czerwca 2026 roku. Druga została uruchomiona na okres od 17 sierpnia do 31 sierpnia.

Wpływy z podatku od zysków koncernów paliwowych

Wpływy budżetowe z podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych wyniosą około 5,2 miliarda złotych - podał resort finansów. Kwota powinna być zbliżona do kosztu dwóch poprzednich edycji programu CPN.

Pierwotnie podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych miał być naliczany za okres od marca 2026 r. do grudnia 2026 r. Wówczas w ocenie skutków regulacji ustawy przychody z daniny szacowano na cztery miliardy złotych. Jednak w trakcie prac parlamentarnych wydłużono okres opodatkowania także na cały I kwartał 2027 r.

"Szacowana wysokość wpływów z tytułu tego podatku za I kwartał 2027 r. wynosi około 1,2 mld zł" - podało Ministerstwo Finansów.

Źródło: tvn24.pl
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