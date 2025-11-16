Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Jaja przed świętami "najprawdopodobniej będą droższe"

shutterstock_2685043909
Fakty i mity o jajkach
Źródło: TVN24
Resort rolnictwa oraz producenci podkreślają, że choć ceny jaj wzrosły, rynek funkcjonuje bez zakłóceń, nie ma niedoborów. W okresie świątecznym jaja "najprawdopodobniej będą droższe niż rok temu, ale nie przewiduje się problemów z ich dostępnością" - zaznaczyło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na początku listopada media informowały o braku jaj na polskim rynku i wzroście ich cen spowodowanym m.in. przez ubytki w stadach niosek z powodu ognisk grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniło, że sytuacja na rynku jaj w Polsce pozostaje stabilna, a nasz kraj posiada nadwyżki jaj, które są eksportowane.

- W pierwszych trzech kwartałach tego roku zakłady pakowania sprzedały jedynie ok. 1 proc. mniej jaj niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co wskazuje na względnie niezmienioną podaż – poinformowało biuro prasowe MRiRW.

"Nie przewiduje się problemów z ich dostępnością"

Jak dodał resort rolnictwa, "Polska utrzymuje pozycję jednego z największych producentów i eksporterów jaj na świecie. (…) W okresie od stycznia do sierpnia br. z Polski wyeksportowano 148 tys. ton jaj w skorupkach, czyli o ok. 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wartościowo jednak eksport wzrósł o blisko 30 proc., do około 344 mln euro, co było konsekwencją wzrostu cen".

Według danych resortu średnia cena sprzedaży jaj z zakładów pakowania w pierwszym tygodniu listopada była o ok. 17 proc. wyższa niż rok wcześniej, a ceny detaliczne w trzech pierwszych kwartałach 2025 r. wzrosły rok do roku o ponad 15 proc. Jak wyjaśnia MRiRW, wzrost cen jest z jednej strony efektem sezonowej podwyżki w końcówce roku, odchodzenia od chowu klatkowego na rzecz hodowli ściółkowej i wolnego wybiegu, wyższych kosztów produkcji, a z drugiej strat wywołanych przez choroby ptaków.

- Przed świętami (Bożego Narodzenia - red.) jaja najprawdopodobniej będą droższe niż rok temu, ale nie przewiduje się problemów z ich dostępnością. Polska jako duży producent i eksporter netto ma stabilną pozycję rynkową, a podaż – pomimo presji cenowej i wyzwań związanych z chorobami drobiu – powinna być wystarczająca dla krajowych potrzeb – zaznaczyło MRiRW.

Czynniki wpływające na ceny jaj

Przed paniką ostrzega Paweł Podstawka, prezes Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (KFHDiPJ), która skupia fermy odpowiedzialne za około 60 proc. krajowej produkcji jaj.

- Jest kilka czynników mających obecnie wpływ na nieco wyższe ceny jaj. Już w 2023 roku informowaliśmy, że cena jaj znacząco odbiega od cen innych produktów podstawowych, np. pieczywa. Nasze prognozy o wzrostach potwierdziły się, ponieważ miały oparcie na gruntownej analizie ekonomicznej. Chwilowo rzeczywiście popyt prześcignął podaż, ale jest to sytuacja normalna w tym okresie roku, gdy hurtownie składają zamówienia przed świętami. Może przez to powstać pozorne wrażenie braków jaj - powiedział Podstawka.

- Realnie jednak mamy nadprodukcję i jaj nie braknie. Zależy nam nie na krótkoterminowym zysku, ale na stabilnym i długotrwałym rozwoju rynku, a ten buduje się m.in. poprzez zapewnienie gwarancji dostaw dobrego produktu w dobrej cenie – dodał..

Pilotaż szczepień niosek na ptasią grypę

Zdaniem prezesa KFHDiPJ branża rozumie konieczność ochrony polskiego rynku przed niekontrolowanym importem jaj z państw, które nie są zobowiązane do przestrzegania norm wymaganych od polskich hodowców.

- Pozycja na rynku nie jest nam dana raz na zawsze. Obserwujemy sytuację nie tylko w Polsce i UE, ale i państwach trzecich, które chętnie zajmą nasze rynki - powiedział Podstawka.

Jak dodał "bezpodstawne straszenie pustymi półkami może być przygotowywaniem gruntu pod ich ekspansję".

- Między innymi dlatego jesteśmy w ciągłym kontakcie z Głównym Lekarzem Weterynarii i ministerstwem rolnictwa, by możliwie szybko reagować na różnego rodzaju zagrożenia, czego przykładem mogą być zaplanowane na 19 listopada rozmowy na temat możliwości wprowadzenia w Polsce pilotażowego programu szczepienia niosek na grypę ptaków – skwitował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
jajaCeny żywnościMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zobacz także:
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel w Stambule
Turyści z Niemiec nie żyją. Ewakuowano i zamknięto hotel
Turystyka
Nowy Jork. Widok na Statuę Wolności z samolotu
Zrazili do siebie turystów. "Negatywne odczucia"
Turystyka
lotto S shutterstock_275295956
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
walizka wakacje shutterstock_2621472589
Dłuższy urlop w 2026 roku. Jak zaplanować wolne?
Z kraju
Uczestnik Marszu dla Klimatu w Belem
Prześmiewcza "nagroda" dla USA. Za nieobecność
Ze świata
Uwięzieni w sklepie
Wielka sieć wycofuje wędlinę z obrotu. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Rodzinna tragedia w Turcji. Turyści z Niemiec nie żyją
Turystyka
Krajowy Plan Odbudowy
Jest unijne porozumienie w sprawie budżetu
Ze świata
Słowenia, ulica, samochody
Tu zimowe opony są już obowiązkowe
Turystyka
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców. "Nie ma już przestrzeni do dalszych obniżek"
Moto
usa, ludzie, ulica
Ceny "trochę wysokie". Amerykanie płacą coraz więcej
Ze świata
shutterstock_2432604467
Popularny wśród Polaków kraj wprowadza nowe zasady na stokach
Turystyka
Żołnierze w Zachodniej Afryce
Rosja wypiera Zachód. Miliardowe kontrakty
Ze świata
eurojackpot S shutterstock_743570785
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_521814229
Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku
Ze świata
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
Ze świata
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
Ze świata
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów
Ze świata
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
Ze świata
W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"
Z kraju
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
Z kraju
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
shutterstock_2432713163
Nielegalny import sprzętu. Straty mogą być ogromne
Tech
Marcin Horała
Horała tłumaczy się ze spotkań z Dawtoną
Z kraju
Teren budowy szybu Retków KGHM
Nowa inwestycja polskiego giganta. Zapowiedź premiera
Z kraju
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Rejestracja auta z własnej kanapy. Nowa cyfrowa usługa dla kierowców
Moto
Google
Google odrzuca żądania Brukseli. Nie chce pozbywać się dochodowego biznesu
Tech
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
Rynki
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica