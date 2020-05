Co z siecią 5G w Polsce? "Podtrzymujemy plany"

Sieć 5G powinna ruszyć w Polsce zgodnie z wcześniejszymi planami, czyli do końca tego roku - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Minister przypomniał, że plan zakłada, że do 2025 roku we wszystkich dużych miastach Unii Europejskiej i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych sieć 5G będzie dostępna.

Czym jest sieć 5G?

Jak wskazywał resort cyfryzacji w udostępnionym w lipcu ubiegłego roku "Przewodniku po 5G", 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to najnowszy standard mobilnej komunikacji. Jak dodano, pozwala on na zdecydowanie szybszy transfer danych i jednoczesną obsługę większej liczny urządzeń. Ma umożliwić pięćdziesięcio- a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G.