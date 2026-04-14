Turystyka Blisko dwa tysiące odwołanych lotów. Trwa strajk pilotów Bartłomiej Ciepielewski

Strajk pracowników Lufthansy Źródło: TVN24

Strajk pilotów Lufthansy rozpoczął się w poniedziałek i ma potrwać do wtorku. Łącznie ma on dotknąć dziesiątki tysięcy pasażerów.

Wcześniej piloci protestowali 12 lutego i przez dwa dni w marcu. Wtedy w jednym dniu odwołano ponad 800 lotów, co dotknęło około 100 tys. pasażerów.

Obecny strajk pilotów, zorganizowany przez związek zawodowy VC, koncentruje się na sporach płacowych, w tym dotyczących firmowego systemu emerytalnego oraz wynagrodzeń w regionalnej spółce zależnej Lufthansy CityLine.

Fala strajków w Lufthansie

Równolegle związek zawodowy Ufo wezwał w poniedziałek personel pokładowy Lufthansy do strajkowania w środę i czwartek.

Będzie to drugi strajk personelu pokładowego Lufthansy w tym miesiącu. Poprzedni odbył się w piątek, a po jego zakończeniu strony nie znalazły porozumienia. Przyczyną strajku jest niezadowolenie pracowników z rozmów dotyczących umowy zbiorowej, której stawką jest ok. 800 miejsc pracy.

