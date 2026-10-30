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Ostatni taki lot. "Zamknięcie pewnego rozdziału"

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SAMOLOT LOT
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Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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PLL LOT żegna Embraery E170 po 22 latach służby. Polski przewoźnik był pierwszą linią lotniczą na świecie, która rozpoczęła komercyjną eksploatację tego modelu. - Dziś żegnamy najmniejszego członka tej rodziny - Embraera E170 - przekazał rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

Po 22 larach kończy się historia Embraera E170 we flocie polskiego przewoźnika - podały w piątek Polskie Linie Lotnicze LOT. Dodały, że PLL LOT były pierwszym przewoźnikiem na świecie, który wprowadził E170 do komercyjnej eksploatacji.

- Nie tak dawno żegnaliśmy w LOT Boeingi 737 Classic, a dziś powoli rozstajemy się z doskonale znaną i lubianą rodziną Embraerów E-Jet, dzięki którym przez ponad dwie dekady mogliśmy łączyć Warszawę z miastami naszego regionu i całej Europy. Dziś żegnamy najmniejszego członka tej rodziny - Embraera E170 o znakach SP-LDH, który swoją ostatnią rotację pasażerską wykona na trasie do Wiednia - skomentował Krzysztof Moczulski, rzecznik prasowy PLL LOT.

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Embraer E170. Tak zaczęła się jego historia w LOT

PLL Lot wyjaśnił, że Embraer E170, to dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy produkowany przez brazylijskie przedsiębiorstwo Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica. Jego prędkość przelotowa wynosi 871 km/h, a zasięg to 3700 kilometrów.

- To symboliczna klamra i zamknięcie pewnego rozdziału, bo właśnie do Wiednia, 17 marca 2004 roku, poleciał pierwszy E170 w barwach LOT-u, inaugurując światową historię komercyjnej eksploatacji tego modelu - dodał Moczulski.

Embraer E170
Embraer E170
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Embraery nadal ważną częścią floty LOT-u

PLL Lot podał, że w trakcie 22 lat polski użytkował 10 samolotów tego typu. "Przewiozły one 13,8 mln pasażerów, wykonując prawie 300 tysięcy rejsów i pokonując ponad 230 milionów kilometrów w trakcie ponad 455 tysięcy godzin" - czytamy.

Przewoźnik zaznaczył jednak, że "zakończenie eksploatacji Embraerów E170 nie oznacza jednak końca obecności samolotów brazylijskiego producenta we flocie PLL LOT. W barwach lotowskiego żurawia nadal latają Embraery E175, E190, E195 oraz najnowsze E195-E2, które pozostają ważną częścią siatki połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT".

PLL Lot jest obecny na niebie od 1929 roku i jest 11 najstarszą linią lotniczą na świecie.

Źródło: PAP
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Tagi:
PLL LOT
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