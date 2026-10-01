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Kontrola rodzicielska w znanej aplikacji. Nowe zasady dla nastolatków

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Ascannio / Shutterstock
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WhatsApp wprowadza nowe, opcjonalne narzędzia kontroli rodzicielskiej dla nastolatków. Rodzice będą mogli między innymi decydować o części ustawień prywatności i otrzymywać informacje o dołączaniu dziecka do grup. Nie uzyskają jednak dostępu do jego wiadomości ani połączeń.

Nowe funkcje pozwolą rodzicom między innymi otrzymywać informacje o tym, kiedy nastolatek dołącza do grupy lub ją opuszcza. Będą też mogli wpływać na wybrane ustawienia prywatności konta. Dotyczy to między innymi tego, kto może zobaczyć zdjęcie profilowe dziecka oraz kto może dodawać je do grup.

Rodzice będą również mogli określić, w jaki sposób nastolatek korzysta z kanałów, za pomocą których organizacje i osoby publiczne publikują treści.

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Wiadomości i połączenia pozostaną prywatne

WhatsApp podkreślił, że rodzice nie otrzymają możliwości podglądania wiadomości wysyłanych i odbieranych przez nastolatka. Prywatne pozostaną również połączenia.

Wszystkie te mechanizmy są projektowane tak, aby wspierać otwarte rozmowy między rodzicami i nastolatkami o korzystaniu z WhatsAppa, a jednocześnie zachować prywatność osobistych wiadomości wszystkich użytkowników - przekazała firma.

Ustawienia mają być łatwe do skonfigurowania. Rodzic ustawi kod PIN, którego nastolatek będzie potrzebował, jeśli zechce wyłączyć kontrolę. Zmianę ustawień można dokonać w dowolnym momencie lub całkowicie zrezygnować z tej funkcji.

Kontrola rodzicielska będzie dobrowolna

Nowe rozwiązanie nie będzie obowiązkowe. Analityk mediów społecznościowych Matt Navarra ocenił, że jest to jego "oczywista słabość".

Według niego rozwiązanie jest jednocześnie korzystne dla Mety, właściciela WhatsAppa, ponieważ ogranicza zależność firmy od systemów weryfikacji wieku i przenosi część odpowiedzialności na rodziców oraz nastolatków.

- Meta próbuje pokazać regulatorom: mamy system ochrony dzieci, mamy kontrolę rodzicielską i wdrażamy ją na naszych platformach - powiedział. - Myślę, że najważniejszym pytaniem bez odpowiedzi jest to, czy wystarczająco dużo rodzin faktycznie będzie z tego korzystać - dodał.

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Rodzice dostaną też wybór dotyczący Meta AI

Nowe ustawienia obejmą również Meta AI, czyli opcjonalnego asystenta sztucznej inteligencji wbudowanego w WhatsApp.

Rodzice będą mogli wybrać między domyślnym ustawieniem przeznaczonym dla osób od 13. roku życia a bardziej restrykcyjną opcją Limited Content, czyli ograniczonej zawartości.

Presja na firmy technologiczne rośnie

Zmiany pojawiają się w czasie, gdy rządy i regulatorzy coraz mocniej naciskają na firmy technologiczne, aby lepiej chroniły dzieci korzystające z ich usług.

W czerwcu brytyjski rząd zapowiedział zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia. Ograniczenia mają wejść w życie w marcu 2027 roku. Władze zapowiedziały wykorzystanie "wysoce skutecznych mechanizmów potwierdzania wieku" do sprawdzania użytkowników platform społecznościowych.

WhatsApp jest obecnie wyłączony z planowanego zakazu, ponieważ brytyjski rząd uznaje go za komunikator, a nie serwis społecznościowy.

Źródło: BBC
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Tagi:
Media społecznościoweWhatsAppMeta
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