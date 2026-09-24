Tech Autonomiczne taksówki znanego koncernu wyjechały na drogi Oprac. Wiktor Knowski |

Ostre cięcia zatrudnienia w Volkswagenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: stock.adobe.com

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pasażerowie mogą zamawiać przejazdy za pośrednictwem aplikacji mobilnej Beep oraz korzystać z wyznaczonych punktów odbioru i wysiadania wzdłuż trzech tras na terenie Lake Nona, dzielnicy Orlando.

Rynkowy debiut pojazdów MOIA wpisuje się w trend wyznaczany przez firmy takie jak Waymo (należące do koncernu Alphabet) czy Tesla, które intensywnie rozwijają usługi autonomicznych taksówek w całych Stanach Zjednoczonych.

Samojeżdżące taksówki na ulicach Florydy

Autonomiczne pojazdy w modelu ID. Buzz wyposażono w system opracowany przez firmę Mobileye. Zintegrowany system stworzono z myślą o ułatwieniu operatorom flot wdrażania oraz zarządzania autonomicznymi usługami transportowymi.

>>> Autonomiczne ciężarówki w Chinach? Sztuczna inteligencja nie tylko za kierownicą

Floryda pozostaje jednym z najbardziej liberalnych stanów w USA pod względem przepisów dotyczących testowania pojazdów autonomicznych. Stan od lat zezwala firmom na wypuszczanie samojezdnych aut na drogi publiczne bez konieczności obecności kierowcy za kierownicą.

Inaczej wygląda sytuacja w Los Angeles i Austin. MOIA America prowadzi obecnie w dwóch stanach testy drogowe i walidację swoich systemów, żeby w przyszłości móc uruchomić tam przewozy komercyjne.