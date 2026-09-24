Autonomiczne taksówki znanego koncernu wyjechały na drogi
Pasażerowie mogą zamawiać przejazdy za pośrednictwem aplikacji mobilnej Beep oraz korzystać z wyznaczonych punktów odbioru i wysiadania wzdłuż trzech tras na terenie Lake Nona, dzielnicy Orlando.
Rynkowy debiut pojazdów MOIA wpisuje się w trend wyznaczany przez firmy takie jak Waymo (należące do koncernu Alphabet) czy Tesla, które intensywnie rozwijają usługi autonomicznych taksówek w całych Stanach Zjednoczonych.
Samojeżdżące taksówki na ulicach Florydy
Autonomiczne pojazdy w modelu ID. Buzz wyposażono w system opracowany przez firmę Mobileye. Zintegrowany system stworzono z myślą o ułatwieniu operatorom flot wdrażania oraz zarządzania autonomicznymi usługami transportowymi.
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Floryda pozostaje jednym z najbardziej liberalnych stanów w USA pod względem przepisów dotyczących testowania pojazdów autonomicznych. Stan od lat zezwala firmom na wypuszczanie samojezdnych aut na drogi publiczne bez konieczności obecności kierowcy za kierownicą.
Inaczej wygląda sytuacja w Los Angeles i Austin. MOIA America prowadzi obecnie w dwóch stanach testy drogowe i walidację swoich systemów, żeby w przyszłości móc uruchomić tam przewozy komercyjne.