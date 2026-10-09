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Unia Europejska chce zaostrzyć nadzór nad sztuczną inteligencją. "Istnieje ryzyko"

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cyberbezpieczeństwo
Apel o zwolnienie prac nad sztuczną inteligencją (AI). Komentuje dr Leszek Bukowski, dyrektor badań i rozwoju Fuze Al
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Komisja Europejska zwróciła się do producentów najbardziej zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji o przekazanie informacji dotyczących bezpieczeństwa ich modeli i przestrzegania praw autorskich przy ich produkcji. - Istnieje ryzyko wprowadzania na rynek produktów, które nie zostały wystarczająco przetestowane - oceniła wiceszefowa KE Henna Virkkunen.

Virkkunen podkreśliła, że unijny Akt o sztucznej inteligencji (AI Act) ma zapobiec wprowadzaniu na rynek nieprzetestowanych, niebezpiecznych systemów w realiach ostrej globalnej konkurencji.

Komisja chce wyjaśnień od liderów AI

- Widzimy wyraźnie, że konkurencja jest obecnie tak twarda na świecie, iż istnieje ryzyko wprowadzania przez firmy na rynek produktów, które nie zostały wystarczająco przetestowane. Widzieliśmy też kilka incydentów, w których (...) dostawcy usług i deweloperzy AI nie byli w stanie kontrolować własnych usług. I oczywiście są to bardzo poważne incydenty - ostrzegła wiceszefowa KE.

Poinformowała, że KE w ramach egzekwowania AI Act skierowała już pytania do firm.

Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji
Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza KE do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

- Wysyłaliśmy wnioski o informacje do firm posiadających najbardziej zaawansowane modele. Jedna grupa skupiała się na bezpieczeństwie i była skierowana do około 10 firm z najbardziej rozwiniętymi modelami, a druga obejmująca około 20 firm dotyczyła praw autorskich i tego, jakich danych użyto do trenowania modeli - wyjaśniła Virkkunen.

Potwierdziła, że pytania trafiły m.in. do amerykańskich gigantów OpenAI i Anthropic, a także do firm z Chin.

Ryzyko związane z wyścigiem mocarstw

Virkkunen zwróciła uwagę na trudność w ocenie nowoczesnych algorytmów. - Te modele stały się tak zaawansowane, że ich ocena jest coraz trudniejsza. Potrzebny jest więc bardzo wysoki poziom jakości, talentu i wiedzy eksperckiej oraz wystarczająco dużo czasu. Dlatego wysyłając wnioski o informacje, przekazaliśmy firmom również wytyczne, jak taka zewnętrzna ewaluacja powinna zostać przeprowadzona - zaznaczyła.

Komisarz odniosła się też do obaw dotyczących wyścigu technologicznego USA z Chinami oraz kwestii ograniczania rozwoju AI w tych krajach.

- Jestem przekonana, że wszystkie kraje, które nie chcą uregulować kwestii AI, bardzo szybko do tego wrócą, ponieważ bez wyznaczenia ram ochronnych istnieje ryzyko bardzo poważnych incydentów. W przyszłości wyzwaniem mogą być ryzyka związane z bronią biologiczną czy dostępem zaawansowanych modeli w ręce terrorystów. Obecnie ryzyka skupiają się głównie wokół cyberbezpieczeństwa - oceniła.

Niezależność Europy w dziedzinie AI

Wiceprzewodnicząca KE podkreśliła konieczność budowy niezależności technologicznej Europy i wspierania rodzimych rozwiązań.

- Najważniejszą rzeczą jest przyspieszenie procesu tworzenia naszych własnych europejskich modeli bazowych, abyśmy nie byli zależni od modeli chińskich i amerykańskich. Bardzo ważne jest posiadanie własnych zdolności oraz systemów AI opartych na naszych wartościach - podsumowała Virkkunen.

Akt o sztucznej inteligencji (ang. AI Act) to unijne rozporządzenie stanowiące pierwsze na świecie ramy prawne regulujące rozwój, wdrażanie i wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Przepisy opierają się na podejściu opartym na analizie ryzyka, dzieląc systemy AI na kategorie: od tych stwarzających zagrożenie, aż po rozwiązania o niskim ryzyku. Regulacja nakłada na twórców i dostawców technologii obowiązki związane z zarządzaniem ryzykiem, prawami autorskimi, oceną bezpieczeństwa oraz przejrzystością danych użytych do ich trenowania.

Źródło: PAP
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaKomisja Europejska
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