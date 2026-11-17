Tech To nie koniec awarii. Problemy z usługami Apple Oprac. Alicja Skiba |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: enesdigital/Shutterstock

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Spółka nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia, poza potwierdzeniem na swojej stronie statusowej, że problemy występują.

Strona "Stan systemu" Apple wskazuje, że występują problemy z opcjami "Konto i logowanie" w chmurze iCloud, które dotyczą "wszystkich użytkowników" i mogą spowodować spowolnienie działania serwisu lub jego niedostępność. Z witryny wynika, że problemy można napotkać również w App Store, AppleCare na urządzeniu i Apple Music.

Problemy z usługami Apple Źródło zdjęcia: Apple

Problemy z usługami Apple Źródło zdjęcia: Apple

Według strony Downdetector ok. 13.49 czasu wschodnioamerykańskiego (19.49 w Polsce) problemy z Apple Support zgłosiło ponad 2,2 tys. osób.

Seria awarii we wtorek

Jest to kolejna w tym dniu awaria systemu informatycznego po tym, gdy wyłączona z użycia została wewnętrzna sieć łączności Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), odpowiadającej za kontrwywiad i wywiad cyfrowy.

Według "Wall Street Journal" przyczyną problemu w NSA miała być planowana aktualizacja systemu, a sieć już wcześniej doświadczała problemów.

Wcześniej doszło do serii innych głośnych technicznych problemów w USA:

rozległej awarii produktów Microsoftu,

pięciogodzinnego uziemienia wszystkich lotów w kraju w piątek,

poniedziałkowych awarii systemów informatycznych United Airlines i banku Chase.

Jak dotąd nie ma żadnych informacji o tym, by problemy te były ze sobą powiązane.

Biały Dom zaprzecza cyberatakom

Szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin ocenił, że fala awarii jest efektem wprowadzania nowych technologii w wielu firmach w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.

- Ale to nie ma nic wspólnego z cyberatakami i wierzę, że będziemy tego świadkami częściej, wraz z pojawianiem się nowych technologii - zaznaczył w rozmowie z CNBC.

Federalna Administracja Lotnictwa tymczasem ogłosiła, że wstrzyma instalacje nowych routerów sieciowych powiązanych z tymi, które miały stać za piątkowym paraliżem ruchu lotniczego.

Mimo że według władz nie ma dowodów na związek awarii z cyberatakami, we wtorek Federalne Biuro Śledcze (FBI) opublikowało ostrzeżenie o tym, że cyberprzestępcy i państwowi hakerzy wykorzystują platformę AI ARTEX do automatyzacji ataków przeciwko firmom i organizacjom na całym świecie.

Biuro przypomniało, że oprogramowanie to zostało użyte w październiku do poprzedniego cyberataku na Microsoft.