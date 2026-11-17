To nie koniec awarii. Problemy z usługami Apple
Spółka nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia, poza potwierdzeniem na swojej stronie statusowej, że problemy występują.
Strona "Stan systemu" Apple wskazuje, że występują problemy z opcjami "Konto i logowanie" w chmurze iCloud, które dotyczą "wszystkich użytkowników" i mogą spowodować spowolnienie działania serwisu lub jego niedostępność. Z witryny wynika, że problemy można napotkać również w App Store, AppleCare na urządzeniu i Apple Music.
Według strony Downdetector ok. 13.49 czasu wschodnioamerykańskiego (19.49 w Polsce) problemy z Apple Support zgłosiło ponad 2,2 tys. osób.
Seria awarii we wtorek
Jest to kolejna w tym dniu awaria systemu informatycznego po tym, gdy wyłączona z użycia została wewnętrzna sieć łączności Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), odpowiadającej za kontrwywiad i wywiad cyfrowy.
Według "Wall Street Journal" przyczyną problemu w NSA miała być planowana aktualizacja systemu, a sieć już wcześniej doświadczała problemów.
Wcześniej doszło do serii innych głośnych technicznych problemów w USA:
- rozległej awarii produktów Microsoftu,
- pięciogodzinnego uziemienia wszystkich lotów w kraju w piątek,
- poniedziałkowych awarii systemów informatycznych United Airlines i banku Chase.
Jak dotąd nie ma żadnych informacji o tym, by problemy te były ze sobą powiązane.
Biały Dom zaprzecza cyberatakom
Szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) Markwayne Mullin ocenił, że fala awarii jest efektem wprowadzania nowych technologii w wielu firmach w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.
- Ale to nie ma nic wspólnego z cyberatakami i wierzę, że będziemy tego świadkami częściej, wraz z pojawianiem się nowych technologii - zaznaczył w rozmowie z CNBC.
Federalna Administracja Lotnictwa tymczasem ogłosiła, że wstrzyma instalacje nowych routerów sieciowych powiązanych z tymi, które miały stać za piątkowym paraliżem ruchu lotniczego.
Mimo że według władz nie ma dowodów na związek awarii z cyberatakami, we wtorek Federalne Biuro Śledcze (FBI) opublikowało ostrzeżenie o tym, że cyberprzestępcy i państwowi hakerzy wykorzystują platformę AI ARTEX do automatyzacji ataków przeciwko firmom i organizacjom na całym świecie.
Biuro przypomniało, że oprogramowanie to zostało użyte w październiku do poprzedniego cyberataku na Microsoft.