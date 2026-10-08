Test łatwowierności inwestorów. "Najbardziej niedorzeczny"

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Według doniesień przywołanych przez CNBC Anthropic planuje debiut na amerykańskiej giełdzie Nasdaq przed Świętem Dziękczynienia. New Constructs wycenia spółkę na zaledwie 150 miliardów dolarów, czyli ponad 13 razy mniej niż potencjalna wartość, z którą firma miałaby wejść na rynek.

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Wycena Anthropic pod ostrzałem analityków

W opublikowanym we wtorek raporcie New Constructs oceniła, że oferta Anthropic będzie "bezprecedensowym testem łatwowierności inwestorów". Jej eksperci określili planowane IPO jako "najbardziej niedorzeczny debiut giełdowy 2026 roku".

Według jej szacunków, aby uzasadnić wycenę na poziomie dwóch bilionów dolarów, spółka musiałaby osiągać zysk dwukrotnie większy niż Nvidia w ostatnich czterech kwartałach. Zysk netto producenta chipów przekroczył w tym okresie 190 miliardów dolarów.

Tymczasem w 2025 roku Anthropic odnotował 4,6 miliarda dolarów przychodów i 42 miliardy dolarów straty netto. Dane te podał Reuters, powołując się na kopię prospektu spółki, która wyciekła do mediów.

New Constructs wskazuje na rosnące straty operacyjne i konkurencję ze strony licznych modeli AI o otwartym kodzie.

"Nie sądzimy, by Anthropic miał rentowny model biznesowy" - napisali autorzy raportu.

"Od czasu pojawienia się modeli o otwartym kodzie było jasne, że modele zamknięte będą miały trudności z generowaniem zysków" - ocenili.

Analitycy czekają na prospekt emisyjny

Anthropic nie opublikował jeszcze prospektu emisyjnego. New Constructs przyznaje, że nie miała dostępu do właściwego dokumentu. Swoje wnioski oparła na danych przywoływanych w mediach.

Choć nie mieliśmy szczęścia znaleźć się wśród nielicznych, którym Anthropic udostępnił formularz S-1, doniesienia o ujawnionych danych finansowych mówią więcej niż wystarczająco, by ocenić gigantyczne ryzyko inwestowania w ten debiut giełdowy - napisano w raporcie.

Analitycy twierdzą też, że celem oferty jest przede wszystkim umożliwienie dotychczasowym inwestorom z Wall Street spieniężenia udziałów, a nie zapewnienie zysków osobom kupującym akcje na giełdzie.

Za kolejny powód do unikania oferty uznali ostrzeżenie samego Anthropic, że sztuczna inteligencja może stwarzać katastrofalne zagrożenie dla ludzkości lub zagrażać jej istnieniu.

Anthropic informuje o szybkim wzroście przychodów

Pod koniec lipca Anthropic informował, że jego przychody w ujęciu rocznym osiągnęły tempo odpowiadające 65 miliardom dolarów. Był to siedmiokrotny wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

We wrześniu "The New York Times" podał z kolei, że do końca 2026 roku spółka może osiągnąć tempo przychodów odpowiadające 100 miliardom dolarów rocznie.

Takie dane pokazują, ile firma zarobiłaby w ciągu roku przy utrzymaniu wskazanego tempa sprzedaży. Nie oznaczają, że już uzyskała taką sumę przychodów w całym roku.

Ostrzeżenia przed WeWork i nietrafiona ocena DoorDash

Założyciel i szef New Constructs David Trainer jest znany na Wall Street z pesymistycznych ocen debiutów giełdowych. Część jego ostrzeżeń okazała się trafna.

W 2019 roku firma nazwała planowaną ofertę WeWork najbardziej niedorzecznym debiutem roku. Sześć tygodni później spółka wycofała się z wejścia na giełdę przy słabym zainteresowaniu inwestorów i ostrej krytyce jej finansów. W 2023 roku złożyła wniosek o ochronę przed wierzycielami w ramach postępowania upadłościowego.

New Constructs krytycznie oceniała również debiut Allbirds w 2021 roku. Producent obuwia osiągnął w pierwszym dniu notowań wycenę 4,1 miliarda dolarów. W tym roku sprzedał swoje aktywa za szacunkowo 39 milionów dolarów i zmienił profil działalności, kierując się w stronę AI.

Firma pomyliła się jednak w ocenie DoorDash. W 2020 roku także nazwała jego ofertę najbardziej niedorzecznym debiutem roku i porównywała spółkę do WeWork. Tymczasem wartość rynkowa DoorDash wzrosła z ponad 60 miliardów dolarów w dniu debiutu do 83 miliardów dolarów.

W rozmowie z CNBC w 2021 roku Trainer przyznał, że New Constructs nie zawsze ma rację.

- Nie mogę pozwolić, by mnie to niepokoiło. Muszę pozostać wierny temu, co uważam za słuszne - powiedział.