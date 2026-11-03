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Szykują zmiany w centrach danych. Chodzi o zużycie energii

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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centrum danych ai serwery serwerownia shutterstock_2766228069
Gawkowski: w Polsce są już budowane centra danych
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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OpenAI chce ograniczać pobór energii przez centra danych w USA w sytuacjach, gdy ekstremalna pogoda lub inne kryzysy nadmiernie obciążą sieć energetyczną.

Nowa inicjatywa - Grid Protectors Program - zakłada rozszerzenie na cały kraj zobowiązań, które OpenAI podjęło już w związku z planowaną budową centrum danych w hrabstwie Effingham w stanie Georgia. Jak informuje Axios, firma zobowiązała się tam do ograniczenia zapotrzebowania na moc nawet o 1 gigawat, gdy sieć energetyczna będzie wymagała odciążenia.

To równowartość mocy pobieranej przez około 700 tys. gospodarstw domowych.

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OpenAI zapowiada zmiany w centrach danych

"Naszą ambicją jest uczynienie tego rodzaju elastyczności podstawowym elementem sposobu, w jaki budujemy i obsługujemy przyszłe kampusy" - napisano w przygotowanym przez OpenAI komunikacie, którego treść przytacza Axios.

Firma zamierza współpracować z dostawcami energii, aby ustalać, o ile można ograniczyć zapotrzebowanie na moc, jak szybko można to zrobić i jak długo takie ograniczenie może obowiązywać. Szczegółowe rozwiązania będą różnić się w zależności od lokalizacji. OpenAI zapowiada, że będzie je ogłaszać po zakończeniu uzgodnień.

John McCarrick, szef polityki energetycznej OpenAI, powiedział Axios, że inicjatywa odzwierciedla zmianę podejścia branży, rozwój technologii oraz opinie lokalnych społeczności. Wskazał, że firmy odchodzą od przekonania, iż centra danych muszą zapewniać dostępność na poziomie 99,999 proc. czasu.

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Centra danych a ceny

OpenAI przekonuje również, że rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji może przynosić korzyści odbiorcom energii elektrycznej.

Według firmy stałe zapotrzebowanie centrów danych na prąd pozwala rozłożyć koszty infrastruktury energetycznej na większą ilość sprzedawanej energii. Z kolei możliwość czasowego ograniczania poboru mocy ma zmniejszać obciążenie sieci w okresach największego zapotrzebowania.

OpenAI przygotowuje się do budowy własnych centrów danych, a rosnące zapotrzebowanie branży technologicznej na energię wywołuje sprzeciw społeczny i polityczny. Firma przedstawia program jako przejście od ogólnych deklaracji dotyczących odpowiedzialnego korzystania z sieci do konkretnych zasad działania.

Władze przyglądają się

W Stanach Zjednoczonych trwają także prace nad rozwiązaniami, które mają zwiększyć elastyczność poboru energii przez duże centra danych.

Federalny regulator rynku energii FERC zażądał od operatorów sieci uzasadnienia lub zmiany procedur przyłączania dużych odbiorców energii. Działania te obejmują także rozwiązania promujące elastyczne zarządzanie zapotrzebowaniem na moc.

Z kolei projekt ustawy rozpatrywany w Senacie USA przewiduje możliwość nakładania przez poszczególne stany obowiązku czasowego ograniczania poboru energii przez centra danych. Takie zobowiązanie mogłoby być warunkiem uzyskania dostępu do sieci energetycznej.

Źródło: Axios
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Tagi:
OpenAIcentra danychSztuczna inteligencjaAI
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