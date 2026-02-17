Logo TVN24
Biznes
Szczyt AI w Indiach. Liderzy Big Tech, tysiące gości, rekordowe ceny hoteli

AI Impact Summit
Piotr Kuczyński o sztucznej inteligencji i bańce AI
Źródło: TVN24 BiS
Indie goszczą w tym tygodniu światowych liderów sztucznej inteligencji. W Nowym Delhi rozpoczął się India AI Impact Summit - wydarzenie, które po raz pierwszy odbywa się w kraju rozwijającym się. Rząd w Delhi liczy, że szczyt przyciągnie kolejne miliardy dolarów inwestycji i wzmocni pozycję kraju w globalnym wyścigu technologicznym.

Na miejscu pojawili się szefowie największych firm technologicznych, w tym Alphabet, OpenAI i Anthropic, a także przywódcy państw. Wśród kluczowych mówców znaleźli się prezes Alphabet Sundar Pichai, dyrektor generalny OpenAI Sam Altman, szef Anthropic Dario Amodei, prezes Reliance Mukesh Ambani oraz dyrektor generalny Google DeepMind Demis Hassabis. W czwartek dołączyć ma do nich premier Indii Narendra Modi, który wystąpi wspólnie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, przebywającym w Indiach z wizytą dwustronną.

"Dobrobyt i szczęście dla wszystkich"

Indyjskie władze przedstawiają szczyt jako platformę wzmacniającą głos państw rozwijających się w globalnej debacie o zarządzaniu sztuczną inteligencją.

"Tematem przewodnim szczytu jest dobrobyt i szczęście dla wszystkich, co odzwierciedla nasze wspólne zobowiązanie do wykorzystywania sztucznej inteligencji na rzecz postępu skoncentrowanego na człowieku" - napisał Narendra Modi w serwisie X.

Wzdłuż głównych arterii Delhi zawisły wielkoformatowe banery promujące wydarzenie z wizerunkiem premiera.

Miliardy dolarów i strategia wdrażania technologii

Indie wyrastają na atrakcyjne miejsce dla firm z sektora AI. Alphabet zapowiedział już łączne inwestycje o wartości 68 miliardów dolarów w infrastrukturę sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej do 2030 roku.

Choć kraj nie stworzył dotąd globalnie dominującego modelu AI, który mógłby konkurować z rozwiązaniami z USA czy Chin, rząd stawia na masowe wdrażanie technologii zamiast budowy tzw. modeli fundamentalnych. W ubiegłomiesięcznym przeglądzie gospodarczym rząd został wezwany do skupienia się na "innowacjach napędzanych zastosowaniami", zamiast ścigania się w tworzeniu megamodeli nowej generacji.

Strategię wspiera skala krajowej adopcji. Pod koniec 2025 roku Indie stały się największym rynkiem OpenAI, z ponad 72 milionami codziennych użytkowników ChatGPT.

Jednocześnie szybkie wdrażanie AI budzi obawy o miejsca pracy w wartym 283 miliardy dolarów indyjskim sektorze IT. Bank inwestycyjny Jefferies prognozuje, że do 2030 roku centra obsługi klienta mogą stracić nawet 50 procent przychodów w związku z automatyzacją opartą na sztucznej inteligencji.

Nowe Delhi
AI Impact Summit
Źródło: Bhawika Chhabra / Reuters / Forum

Tysiące gości i rekordowe ceny hoteli

Organizatorzy spodziewają się ponad 250 tysięcy uczestników oraz przeszło 300 wystawców na targach odbywających się w kompleksie Bharat Mandapam - wartym 300 milionów dolarów centrum kongresowym o powierzchni 70 tysięcy metrów kwadratowych.

Napływ zagranicznych delegacji wywindował ceny luksusowych hoteli w Delhi. Apartament w hotelu Taj Palace, który zwykle kosztuje około 2,2 tysiąca dolarów za noc, w ubiegłym tygodniu był oferowany za ponad 33 tysiące dolarów.

Sąd Najwyższy Indii wydał w sobotę kurendę (rodzaj urzędowego pisma obiegowego - red)., w której dopuścił możliwość udziału adwokatów w rozprawach w formie wideokonferencji w tygodniu trwania szczytu. Powodem są spodziewane utrudnienia w ruchu w okolicach sądu w związku z wydarzeniem.

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Bhawika Chhabra / Reuters / Forum

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

