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Spółka chciała odroczyć płatności przez "siłę wyższą". Akcje poszły w dół

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Larry Ellison
Na granicy Piaseczna i Józefosławia powstanie centrum danych
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: drserg/Shutterstock
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Kurs akcji Oracle spadł w czwartek o 3,5 procent po doniesieniach o projekcie gigantycznego centrum danych w stanie Nowy Meksyk. Wynika z nich, że technologiczny potentat wysłał do realizującego projekt dewelopera zawiadomienie o wystąpieniu "siły wyższej". Rynek odebrał to jako próbę zabezpieczenia się przed wzrostem kosztów inwestycji - przekazał portal CNBC.

Według opublikowanego przez Bloomberg raportu spółka Oracle dąży do odroczenia płatności dotyczących kompleksu o nazwie "Project Jupiter", gdyby nie udało się go oddać do użytkowania w przewidywanym terminie w 2028 roku.

"Project Jupiter jest realizowany zgodnie z naszym planem. Jesteśmy w pełni zaangażowani w inwestycję w Nowym Meksyku i pewni co do dalszego przebiegu prac" - poinformował przedstawiciel Oracle w oświadczeniu przesłanym stacji CNBC.

Kontrowersje wokół budowy centrum danych

Oracle skierowało zawiadomienie do dewelopera projektu, będącego spółką zależną funduszu Blue Owl Capital. Notowania tego podmiotu również zanotowały w czwartek spadki. "Otrzymane zawiadomienie nie wpływa na zobowiązania finansowe związane z tym wieloletnim przedsięwzięciem" - przekazało Blue Owl Capital w oświadczeniu dla CNBC.

Inwestycja w centrum danych w Nowym Meksyku - stanowiąca element szerszej rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji "Stargate", realizowanej we współpracy z prezydentem Donaldem Trumpem - zmaga się z licznymi opóźnieniami oraz przeszkodami regulacyjnymi. Projekt spotyka się również z oporem lokalnej społeczności, która sprzeciwia się budowie centrum danych. Swoje obawy podnoszą również organizacje ekologiczne.

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Z doniesień wynika również, że rosną obawy wokół sytuacji finansowej spółki Oracle. Jeden z największych koncernów technologicznych w USA ma być zadłużony na 18 miliardów dolarów (ponad 69 mld zł). Dług ten ma być również powiązany z "Project Jupiter".

Źródło: CNBC
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Tagi:
OracleAIcentra danychSztuczna inteligencja
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