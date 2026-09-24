Tech Spółka chciała odroczyć płatności przez "siłę wyższą". Akcje poszły w dół Oprac. Wiktor Knowski |

Na granicy Piaseczna i Józefosławia powstanie centrum danych Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: drserg/Shutterstock

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Według opublikowanego przez Bloomberg raportu spółka Oracle dąży do odroczenia płatności dotyczących kompleksu o nazwie "Project Jupiter", gdyby nie udało się go oddać do użytkowania w przewidywanym terminie w 2028 roku.

"Project Jupiter jest realizowany zgodnie z naszym planem. Jesteśmy w pełni zaangażowani w inwestycję w Nowym Meksyku i pewni co do dalszego przebiegu prac" - poinformował przedstawiciel Oracle w oświadczeniu przesłanym stacji CNBC.

Kontrowersje wokół budowy centrum danych

Oracle skierowało zawiadomienie do dewelopera projektu, będącego spółką zależną funduszu Blue Owl Capital. Notowania tego podmiotu również zanotowały w czwartek spadki. "Otrzymane zawiadomienie nie wpływa na zobowiązania finansowe związane z tym wieloletnim przedsięwzięciem" - przekazało Blue Owl Capital w oświadczeniu dla CNBC.

Inwestycja w centrum danych w Nowym Meksyku - stanowiąca element szerszej rozbudowy infrastruktury sztucznej inteligencji "Stargate", realizowanej we współpracy z prezydentem Donaldem Trumpem - zmaga się z licznymi opóźnieniami oraz przeszkodami regulacyjnymi. Projekt spotyka się również z oporem lokalnej społeczności, która sprzeciwia się budowie centrum danych. Swoje obawy podnoszą również organizacje ekologiczne.

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Z doniesień wynika również, że rosną obawy wokół sytuacji finansowej spółki Oracle. Jeden z największych koncernów technologicznych w USA ma być zadłużony na 18 miliardów dolarów (ponad 69 mld zł). Dług ten ma być również powiązany z "Project Jupiter".