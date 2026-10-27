Tech Śledzenie przez reklamy. Chodzi o izraelską firmę i użytkowników Starlinka Oprac. Jan Sowa |

Rushdie: moim zdaniem USA i Izrael mają bardzo złych przywódców Źródło zdj. gł.: miss.cabul/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Badacze z TrendAI, jednostki japońskiej firmy cyberbezpieczeństwa Trend Micro, ustalili, że Discover-Tech należała do największych podmiotów uczestniczących w aukcjach reklam dotyczących użytkowników Starlinka. Według sześciu osób zaznajomionych ze sprawą firma składała najwięcej ofert związanych z ruchem użytkowników Starlinka w ponad 100 krajach.

W zautomatyzowanych aukcjach reklamowych oferenci mogą otrzymywać dane o użytkownikach. Po połączeniu z informacjami z innych źródeł mogą one służyć do identyfikowania internautów i śledzenia ich aktywności.

Firma pod kryptonimem

W raporcie z 15 października TrendAI opisało podmiot pod kryptonimem "Shadow-Earth-79", nie ujawniając jego nazwy. Sześć źródeł Reutersa przekazało, że chodziło o Discover-Tech. Według pięciu osób badacze rozważali wskazanie firmy, ale zrezygnowali po zgłoszeniu przez kierownictwo TrendAI obaw prawnych.

Tego samego dnia Citizen Lab i firma Confiant wskazały Discover-Tech z nazwy. Zarzuciły jej wykorzystywanie mechanizmu aukcji reklamowych do pozyskiwania danych o internautach. Po publikacji ustaleń Google, Comcast i inne firmy usunęły Discover-Tech ze swoich platform reklamowych.

TrendAI zwróciło również uwagę na nietypowo dużą liczbę ofert reklamowych dotyczących użytkowników w Syrii, Libii, Jemenie i Sudanie Południowym. Zdaniem badaczy zaobserwowany wzorzec przypominał infrastrukturę służącą do śledzenia, a nie typową działalność reklamową.

SpaceX, Discover-Tech i jej dyrektor generalny nie odpowiedzieli Reutersowi na prośby o komentarz.