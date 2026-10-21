Tech "Rosyjskie boty i GRU mają cichego sojusznika" Oprac. Alicja Skiba |

Gawkowski: wystąpiłem do platform o powołanie polskojęzycznych zespołów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Sheviakova Kateryna / Shutterstock

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Wicepremier wystąpił w trakcie prezentacji raportu państwowego instytutu badawczego NASK "Reakcja platform społecznościowych na zgłoszenia w I półroczu 2026 roku".

Gawkowski z żądaniem do platform

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zaznaczył, że "każda platforma społecznościowa ma brudne ręce, jeżeli chodzi o bezpieczny i czysty od dezinformacji internet", a różnice polegają na tym, że "jedne w ogóle nie reagują, a inne reagują w sposób minimalny".

- Mają to być zespoły polskojęzyczne, które będą działały z Polski i które w sposób natychmiastowy będą miały połączenie z NASK-iem i polskimi służbami specjalnymi, które treści zgłaszają - stwierdził.

- Trwa cyfrowa wojna z Rosją, a jej częścią jest front dezinformacji. Na tym froncie dezinformacji rosyjskie boty i GRU (rosyjski wojskowy wywiad zagraniczny - red.) mają cichego sojusznika: platformy społecznościowe - powiedział Gawkowski.

I dodał: - Platformy społecznościowe nie podejmują żadnych działań w tej sprawie.

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Gawkowski grozi karami

Minister powiedział, że zażądał "likwidacji fikcyjnych procedur odwoławczych i natychmiastowego usuwania zidentyfikowanych siatek botów, które pojawiają się" w sieci. - Każde żądanie państwa niezrealizowane przez platformy będzie dowodem do rozpoczęcia postępowania nakładania kar finansowych na platformy społecznościowe, które będą w dziesiątkach milionów złotych lub euro - dodał.

Wcześniej Gawkowski oświadczył na platformie X, że wnioski wysnute w raporcie są "porażające: bezpieczeństwo informacyjne Polski jest przez cyfrowych gigantów traktowane jako koszt uboczny biznesu".

"Ujawniamy te wszystkie dane bo Polska nie będzie państwem gdzie korporacje liczą zyski z reklam i ignorują ataki dezinformacyjne na nasz kraj" - podkreślił.

Dziś ważny dzień dla przejrzystości Internetu w Polsce. Opublikowaliśmy raport NASK o zgłoszeniach do platform za I półrocze 2026 r. Wnioski są porażające: bezpieczeństwo informacyjne Polski jest przez cyfrowych gigantów traktowane jako koszt uboczny biznesu.



W ciągu 6 miesięcy… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) October 21, 2026 Rozwiń

Jak miały reagować platformy

W raporcie przygotowanym przez Zespół Szybkiego Reagowania i Wykrywania Dezinformacji NASK wzięto pod uwagę następujące platformy:

Facebook;

Instagram;

Threads;

X;

TikTok;

Google;

Discord;

Telegram;

Bluesky.

Jak przekazano, w trakcie pierwszych sześciu miesięcy tego roku zgłoszono 65 220 treści dezinformacyjnych. Moderacji poddano 11 270 (17,3 proc.) z nich, 49 570 materiałów (76 proc.) pozostawiono bez reakcji. Usunięto zaledwie 4380 (6,7 proc.) z nich.

X usunął 1438 publikacji, czyli 2,4 proc. zgłoszonych treści, odrzucił z kolei 47 464 zgłoszenia (78,9 proc.);

Facebook usunął 2150 publikacjji (63,6 proc.), odrzucił 1194 zgłoszenia (35,3 proc.);

Instagram usunął 59 publikacji (37,8 proc.), odrzucił 97 zgłoszeń (62,2 proc.);

Threads usunął 2 publikacje (6,9 proc.), odrzucił 27 zgłoszeń (93,1 proc.);

TikTok usunął 618 publikacji (55,7 proc.), odrzucił 488 zgłoszeń (44 proc.);

Google usunął 37 publikacji (11,5 proc.), odrzucił 285 (88,5 proc.);

Discord odrzucił wszystkie 4 zgłoszenia;

Telegram usunął jeden materiał (11,1 proc.), odrzucił 8 (88,9 proc.);

Bluesky usunął 69 publikacji (98,6 proc.), odrzucił jedno zgłoszenie (1,4 proc.).

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Zgłoszone publikacje

Najwięcej ze zgłoszonych materiałów, bo 62 137 (95,3 proc.) zawierało manipulacje, natomiast 1546 incydentów (2,4 proc.) związanych było z podszywaniem się pod instytucję lub osobę powszechnie znaną.

Platformy najczęściej miały podejmować działania w odpowiedzi na incydenty związane z podszywaniem się pod instytucję lub osobę powszechnie znaną. Wśród zgłoszeń z tej kategorii 1215 materiałów (78,6 proc.) zostało usuniętych; 60 incydentów (3,9 proc.) zostało poddanych moderacji; 271 treści (17,5 proc.) nie doczekało się reakcji i pozostaje dostępnych.

W przypadku zmanipulowanych treści platformy społecznościowe miały zareagować w następujący sposób: 3021 materiałów (4,9 proc.) zostało usuniętych; 11 125 treści (17,9 proc.) zostało poddanych moderacji; 47 991 incydentów (77,2 proc.) nie spotkało się z żadną reakcją zespołów moderujących. Zdecydowana większość zgłoszeń z tej kategorii dotyczyła kont uznanych przez Ośrodek Analizy Dezinformacji (OAD) NASK jako boty.

Najbardziej ograniczona reakcja platform miała dotyczyć fałszywych informacji - spośród 1537 zgłoszeń usunięto 144 treści (9,4 proc.), natomiast moderacji poddano 85 materiałów (5,5 proc.). Pozostałych 1308 zgłoszeń (85,1 proc.) zostało odrzuconych.

Narracje dezinformacyjne

Wśród narracji dezinformacyjnych znalazły się m.in.:

dezinformacja na temat dostaw agregatów do Ukrainy;

proirańska kampania dezinformacyjna;

narracje wokół pożaru Puszczy Solskiej;

filmy AI na temat wypłat gotówki;

profile AI z polskimi żołnierzami;

fałszywe oferty matrymonialne Ukrainek wygenerowane przy pomocy AI;

fałszywi eksperci sprzedający suplementy;

kampanie reklamowe na X i TikToku;

profil "Straż Miejska Kraków";

grupa na Facebooku "Iga Świątek".

Posiedzenie Centrum Walki z Dezinformacją

Obecny podczas prezentacji raportu wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski poinformował, że jeszcze w środę odbędzie się pierwsze posiedzenie Centrum Walki z Dezinformacją (CWD). Zapowiedział, że pierwsze wyniki prac zespołu zostaną przedstawione za tydzień - 28 października.

Olszewski przekazał, że Centrum "ma w zasadzie przygotowane ramy walki z dezinformacją", aby "zmierzyć się z wielkim aparatem ruskiej propagandy, manipulacji i interwencji w nasze umysły". Zapowiedział, że CWD będzie współpracować z przedstawicielami mediów, biznesu oraz przedstawicielami poszczególnych grup społecznych.

Gawkowski oznajmił, że "po zakończeniu prac zespołów Centrum Walki z Dezinformacją zostanie przygotowany raport dla Komisji Europejskiej, który będzie informował o tym, które platformy działają na rzecz rosyjskiej dezinformacji w polskiej infosferze". Dodał, że wnioski z prac Centrum zostaną także rozesłane do ministrów cyfryzacji z innych państw Europy.