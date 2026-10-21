Tech Ponad 80 miliardów straty. Szykują się do wejścia na giełdę Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SARAH YENESEL

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Strata netto Anthropic wzrosła z 13 miliardów dolarów w pierwszej połowie 2025 roku do 80,7 miliarda dolarów w analogicznym okresie tego roku. Dane znalazły się we wstępnej wersji prospektu emisyjnego - podał Reuters.

Z dokumentu wynika, że 72 miliardy dolarów straty to efekt księgowego przeszacowania obligacji zamiennych na akcje spółki. Oznacza to, że zdecydowana większość wykazanej straty nie wynika bezpośrednio z kosztów bieżącej działalności Anthropic.

Gigantyczna strata Anthropic

Jednocześnie szybko rosną rzeczywiste koszty rozwoju technologii. W pierwszej połowie 2026 roku Anthropic przeznaczył niemal 9 miliardów dolarów na moc obliczeniową i infrastrukturę. Rok wcześniej było to 2,3 miliarda dolarów.

Spółka zobowiązała się ponadto wydać co najmniej 518 miliardów dolarów w ciągu dekady na usługi chmurowe, moc obliczeniową i infrastrukturę.

Dane pokazują skalę nakładów związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Inwestorzy coraz uważniej obserwują, czy ogromne wydatki na procesory, centra danych i infrastrukturę przełożą się na odpowiednio wysokie zyski.

Przychody Anthropic rosną

Podczas spotkania z potencjalnymi inwestorami 14 października Anthropic poinformował, że jego przychody w trzecim kwartale 2026 roku wzrosły o 45 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem i sięgnęły 16,8 miliarda dolarów - podał Reuters, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Wyniki złagodziły część obaw związanych z kosztami rozwoju sztucznej inteligencji. Niektórzy inwestorzy byli jednak rozczarowani spowolnieniem tempa wzrostu.

Anthropic ma zadebiutować na giełdzie w listopadzie. Według wcześniejszych informacji Reutersa część inwestorów zaczęła rozważać niższą wycenę spółki - na poziomie około 1,5 biliona dolarów.

Chłodniejsze przyjęcie oferty Anthropic mogłoby mieć znaczenie dla całego sektora sztucznej inteligencji. Debiut spółki jest postrzegany jako ważny test nastrojów inwestorów przed potencjalnym wejściem OpenAI na giełdę w przyszłym roku.

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Miliardowe straty również w 2025 roku

Problemy z rentownością spółki nie są nowe. Jak informował Reuters we wrześniu, Anthropic zakończył 2025 rok ze stratą netto w wysokości 42 miliardów dolarów. Większość tej kwoty również wynikała z księgowego przeszacowania instrumentów finansowych.

Po wyłączeniu tego obciążenia spółka odnotowała w 2025 roku stratę operacyjną w wysokości około 8,1 miliarda dolarów przy przychodach na poziomie 4,6 miliarda dolarów.

Jednym z produktów napędzających rozwój firmy jest Claude Code, narzędzie oparte na sztucznej inteligencji, które pomaga programistom między innymi w pisaniu kodu i tworzeniu aplikacji.