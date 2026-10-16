Tech Cyberataki z użyciem AI. Państwa G7 przeprowadzą ćwiczenia Oprac. Jan Sowa |

Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O planach poinformowała w czwartek japońska minister finansów Satsuki Katayama. Po spotkaniu ministrów finansów i szefów banków centralnych G7 w Bangkoku przekazała, że pomysł był wcześniej omawiany przez ich zastępców, a następnie został zatwierdzony na szczeblu ministerialnym.

Ćwiczenia mają sprawdzić gotowość władz finansowych państw G7 na cyberataki wykorzystujące AI. Symulacje pozwolą ocenić, czy obecne procedury reagowania na takie zdarzenia są wystarczające.

Urzędnik japońskiego ministerstwa finansów, który uczestniczył w spotkaniu, przekazał, że wyniki ćwiczeń mogą posłużyć do zmiany instrukcji dotyczących reagowania na cyberataki. W zależności od przyjętego scenariusza w symulacjach mogą uczestniczyć również prywatne instytucje finansowe.

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Rosną obawy o bezpieczeństwo sektora finansowego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł w tym tygodniu, że cyberatak wykorzystujący AI, wymierzony w kluczową usługę instytucji finansowej, mógłby osłabić zaufanie do rynku.

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Regulatorzy bankowi na świecie zwiększają nadzór nad zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Wśród potencjalnych niebezpieczeństw wskazują m.in. na cyberataki na banki oraz działania autonomicznych agentów AI, które mogłyby zagrozić stabilności finansowej.

Bank Anglii pracuje z bankami nad sposobami przywracania systemów po poważnym cyberataku. Wiceprezes instytucji powiedział w czwartek, że banki nie mogą już zakładać, iż stosowane przez nie zabezpieczenia będą odporne na ataki wykorzystujące sztuczną inteligencję.