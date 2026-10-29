Tech Rywale rynku technologicznego zacieśniają relacje biznesowe Oprac. Jan Sowa |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Quality Stock Arts/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Ewentualny zakup może pogłębić relacje biznesowe między OpenAI a Google'em. Firmy konkurują na rynku sztucznej inteligencji i wyszukiwarek, ale jednocześnie rozwijają współpracę. W zeszłym tygodniu OpenAI poinformowało, że udostępni swoje najbardziej zaawansowane modele AI za pośrednictwem Google Cloud.

OpenAI korzysta już z układów Google'a

Reuters podał w czerwcu 2025 roku, że OpenAI zaczęło wynajmować układy AI Google'a. Firma pozostaje przy tym jednym z największych odbiorców procesorów graficznych Nvidii, wykorzystywanych do trenowania i obsługi modeli sztucznej inteligencji.

Google rozwija własne układy Tensor Processing Unit (TPU), które są wykorzystywane do zadań związanych ze sztuczną inteligencją. W tym roku koncern zaczął sprzedawać TPU bezpośrednio wybranym klientom.

Setki miliardów dolarów na infrastrukturę AI

Amazon, Microsoft i Alphabet, właściciel Google'a, planują w tym roku wydać łącznie do 600 mld dolarów na infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją. Jednocześnie inwestorzy coraz częściej pytają, kiedy tak duże nakłady przełożą się na wymierne zyski.

Popyt na układy TPU zwiększają umowy Google'a z klientami, w tym z Anthropic, konkurentem OpenAI. Dyrektorka finansowa Alphabet, Anat Ashkenazi, mówiła wcześniej, że koncern spodziewa się rozpoznać niewielką część przychodów wynikających z umów dotyczących sprzedaży TPU do końca 2026 roku. Zdecydowana większość ma zostać ujęta w 2027 roku.

>>> Nawet 60 tysięcy pracowników może odejść z giganta

Alphabet ma opublikować wyniki kwartalne w środę. Inwestorzy będą szukać w nich sygnałów wskazujących, czy wysokie nakłady na AI nadal wspierają rozwój biznesu chmurowego spółki.

OpenAI rozwija także własne rozwiązania. W czerwcu firma zaprezentowała pierwszy zaprojektowany wspólnie z Broadcomem układ AI. Zapowiedziała, że procesor zostanie wdrożony do końca 2026 roku w ramach wielopokoleniowego programu rozwoju własnych układów.