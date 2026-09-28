Tech Nvidia zwiększa program skupu akcji. Rekordowa kwota Oprac. Jan Sowa |

Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy Źródło zdj. gł.: RITCHIE B. TONGO/PAP/EPA

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Według Nvidii zwiększenie programu o 150 miliardów dolarów jest największą taką operacją w historii. Jak podaje CNBC, akcje spółki zyskały 24 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a jej wartość rynkowa sięgnęła 5,42 biliona dolarów. W poniedziałek przed rozpoczęciem sesji kurs rósł o 1,24 procent.

- Wzrost Nvidii napędza zmiana platformy technologicznej w kierunku AI i obliczeń przyspieszonych, która zdarza się raz na pokolenie - powiedział w oświadczeniu szef firmy Jensen Huang.

- Środki, które generujemy, pozwalają nam inwestować w technologie rozwijające tę zmianę i zwracać kapitał akcjonariuszom. Ta decyzja odzwierciedla naszą wiarę w długoterminowe możliwości, które są przed nami - dodał.

Inwestycje w AI napędzają popyt na chipy

Nvidia produkuje zaawansowane układy wykorzystywane do rozwoju sztucznej inteligencji. W sierpniu S&P Global Ratings prognozowała, że łączne nakłady inwestycyjne największych dostawców usług chmurowych przekroczą do 2027 roku 1,3 biliona dolarów. Firmy rozbudowują między innymi centra danych.

Huang zapowiedział wcześniej we wrześniu, że w 2027 roku Nvidia sprzeda dwukrotnie więcej chipów. Oprócz układów do AI spółka produkuje też procesory i komponenty wykorzystywane między innymi w robotach, samochodach oraz konsoli Nintendo Switch 2.