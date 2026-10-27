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Nowy model z problemami. Akcja serwisowa giganta

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Apple
Apple zaprezentował składany model - iPhone Duo
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: STAN OLSZEWSKI/EPA/PAP
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Apple potwierdziło problemy z wewnętrznym ekranem w części iPhone'ów Duo. Firma zaleca właścicielom urządzeń, w których wystąpiła usterka, kontakt w sprawie wymiany. Nie ujawniła, ilu telefonów może dotyczyć problem.

Pierwsze zdjęcia uszkodzonych ekranów pojawiły się w mediach społecznościowych kilka dni po rozpoczęciu sprzedaży składanego smartfona. Na części z nich widać linie na wyświetlaczu. Inni użytkownicy informowali o pęknięciach wzdłuż miejsca zgięcia ekranu lub trzaskach podczas otwierania telefonu.

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Apple nie podało skali problemu

Firma przekazała, że wie o "problemie wpływającym na wewnętrzny wyświetlacz niewielkiej liczby" iPhone'ów Duo. Użytkownikom, których urządzenia mają usterkę, zaleciła kontakt z Applem w sprawie wymiany.

Nie wiadomo, ile telefonów jest wadliwych. Analityk Francisco Jeronimo z firmy badawczej IDC zwrócił uwagę, że część zdjęć krążących w internecie mogła zostać wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji. Jego zdaniem należy więc zachować ostrożność przy wyciąganiu wniosków dotyczących całej serii.

- Nawet firma dysponująca zasobami inżynieryjnymi Apple'a i zdyscyplinowanym łańcuchem dostaw musi przejść trudną naukę w przypadku składanych telefonów - ocenił Jeronimo.

iPhone Duo
iPhone Duo
Źródło zdjęcia: STAN OLSZEWSKI/EPA/PAP

Powszechny problem składanych smartfonów

Wewnętrzny ekran Duo ma przekątną 7,6 cala, czyli 19,3 centymetra. Urządzenie otwiera się dzięki centralnemu zawiasowi. Podobne konstrukcje sprawiały wcześniej problemy także innym producentom. W 2019 roku Samsung opóźnił premierę pierwszego Galaxy Fold po tym, jak recenzenci zgłosili awarie ekranów.

iPhone Duo jest najdroższym telefonem Apple'a. 30 października urządzenie ma trafić na kolejnych 28 rynków. Z dostępnych informacji nie wynika, czy wśród nich będzie Polska.

Jeronimo ocenił, że sposób, w jaki Apple poradzi sobie z problemami pierwszej generacji urządzenia, może wpłynąć na zaufanie klientów do składanych smartfonów.

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Pierwsza duża zmiana konstrukcji iPhone'a od lat

Duo jest największą zmianą w konstrukcji iPhone'a od niemal dwóch dekad. Po złożeniu przypomina szerszy smartfon, a po rozłożeniu niewielki tablet.

Urządzenie zaprezentował nowy szef Apple, John Ternus, który we wrześniu zastąpił Tima Cooka.

Jeśli chodzi o rynek smartphone'ów, to największymi producentami na świecie są Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo i Vivo.

Źródło: BBC
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Tagi:
TechnologiaAppleiPhone
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