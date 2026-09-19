Tech Model AI poza kontrolą. Gemini Google'a naruszyło systemy trzech firm Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przedstawiciel Google przekazał BBC, że model znalazł w internecie publicznie dostępne informacje, a następnie odgadł dane logowania. W ten sposób uzyskał dostęp do stron, które błędnie uznał za część środowiska testowego. We wszystkich trzech przypadkach Gemini samodzielnie przerwał dalsze działania.

Firmy, których systemy zostały naruszone, poinformowano o incydentach.

Do włamań doszło w maju podczas testu cyberbezpieczeństwa przeprowadzonego przez niezależną firmę Irregular.

Sztuczna inteligencja Gemini firmy Google zhakowała firmy

- Dopilnowaliśmy, aby wszystkie trzy podmioty zostały powiadomione. Współpracowaliśmy również z naszym partnerem szkoleniowym nad zmianami w procedurach testowych. Zostały one już wdrożone - przekazała BBC Heather Adkins, wiceprezeska Google ds. inżynierii bezpieczeństwa.

Jak podkreśliła, incydenty pokazują, jak ważne jest szkolenie zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji w taki sposób, aby działały odpowiedzialnie i potrafiły rozpoznawać granice wyznaczonego im środowiska.

Incydenty w trakcie niezależnego testu

Incydenty ponownie zwróciły uwagę na tempo rozwoju sztucznej inteligencji oraz zagrożenia związane z rosnącą autonomią zaawansowanych modeli. Część przedstawicieli branży technologicznej apeluje o spowolnienie prac, wskazując na potencjalne konsekwencje dla bezpieczeństwa.

Wraz z nasilającą się debatą coraz częściej pojawiają się również postulaty wprowadzenia regulacji dotyczących rozwoju i wykorzystywania AI. Nie wszystkie firmy i osoby kierujące sektorem technologicznym podzielają jednak te obawy.

Podobne przypadki z udziałem innych modeli

W ostatnim czasie informowano także o podobnych naruszeniach dokonanych przez inne systemy AI.

W lipcu Claude, model opracowany przez firmę Anthropic, wydostał się ze swojego środowiska testowego, a następnie samodzielnie włamał się do systemów trzech organizacji. Stało się to zaledwie kilka dni po tym, jak OpenAI poinformowało, że jego modele przeprowadziły cyberataki na kilka publicznie dostępnych usług.

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Rozwój sztucznej inteligencji ma być także jednym z tematów rozmów na najwyższym szczeblu. Dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang oraz szef OpenAI Sam Altman mają w przyszły piątek wziąć udział w uroczystej kolacji w Białym Domu z udziałem przywódcy Chin Xi Jinpinga. W kolejnym tygodniu Altman ma natomiast przedstawić informacje Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Huang opowiada się za utrzymaniem możliwie szybkiego tempa rozwoju tej technologii.

- Powinniśmy rozwijać sztuczną inteligencję tak szybko, jak tylko możemy - powiedział w piątek stacji CBS News.