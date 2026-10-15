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Europejskie partnerstwo AI. W planach "wielki model fizyczny"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Mistral AI SAS shutterstock_2639971241
Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: bella1105 / Shutterstock.com
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Europejskie Centrum Badań Jądrowych CERN oraz francuski Mistral AI chcą wspólnie pracować nad modelami sztucznej inteligencji dla odkryć naukowych - poinformował Reuters powołując się na oświadczenia obu instytucji. 

Partnerzy zamierzają zbudować "wielki model fizyczny" oparty na AI (Large Physics Model), który – jak podaje CERN w swoim oświadczeniu – będzie pierwszym modelem bazowym dla fizyki akceleratorów, wytrenowanym na miliardach symulowanych zderzeń cząstek. 

Ma on zastąpić niektóre specjalistyczne algorytmy, stosowane obecnie do rekonstrukcji i identyfikacji cząstek.

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CERN gromadzi ogromne ilości danych

CERN ma około jednego eksabajta (miliona terabajtów) danych eksperymentalnych z Wielkiego Zderzacza Hadronów, a przewiduje się, że liczba zderzeń wzrośnie dziesięciokrotnie po trwającej modernizacji, zaplanowanej na około 2030 r.

- Fizyka wysokich energii stwarza wyjątkowe środowisko, w którym sztuczną inteligencję można rozwijać i testować z wyjątkową dokładnością – powiedziała Enrica Porcari, dyrektor ds. informatyki w CERN.

Nie ujawniono harmonogramu ani budżetu. Obie strony stwierdziły, że opracowane w ramach współpracy modele bazowe mogą później posłużyć innym dziedzinom nauki.

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Łukasz Figielski

Mistral AI rozwija modele open-weight

Mistral AI - laboratorium z siedzibą w Paryżu, zajmujące się tworzeniem modeli sztucznej inteligencji - jest powszechnie uważane za największą szansę Europy na dogonienie konkurentów z USA i Chin. Zaprezentowało w tym miesiącu nowy model typu open-weight, który – jak twierdzą jego autorzy – może rzucić wyzwanie rywalom. Zostanie on udostępniony publicznie 27 października.

Określenie open-weight oznacza, że udostępniane są wytrenowane parametry modelu. Dzięki temu taki model można pobrać i uruchomić na własnym sprzęcie.

Źródło: PAP
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Tagi:
AISztuczna inteligencjaMistralTechnologiaCERNEuropa
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