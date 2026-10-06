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Platformy społecznościowe kwestionują żądania brytyjskiego regulatora

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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social media telefon smartfon shutterstock_2709057487
Wyrok w sprawie Mety i YouTube'a
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: iamsevensix/Shutterstock
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Meta, TikTok i X kwestionują zakres danych, których żąda od nich brytyjski regulator Ofcom. Firmy uważają, że obowiązki są nadmierne. Regulator przekonuje, że potrzebuje tych informacji, by ocenić skuteczność nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w internecie - podał Reuters.

W lutym Ofcom zażądał od firm technologicznych szczegółowych danych dotyczących moderacji treści. Chce wiedzieć między innymi, ile postów usunięto lub ograniczono ich widoczność oraz ilu użytkowników zetknęło się ze szkodliwymi materiałami.

Meta, TikTok i X twierdzą, że żądania regulatora nakładają na nie niespotykane dotąd obciążenia.

"To najbardziej uciążliwe żądanie informacji, jakie X otrzymał od jakiegokolwiek regulatora w jakiejkolwiek jurysdykcji" - napisano w jednym z oświadczeń złożonych przez platformę.

Meta i TikTok kwestionują działania regulatora

Meta wskazała w dokumentach sądowych, że Ofcom oczekuje obszernych i szczegółowych informacji dotyczących siedmiu jej usług, choć nie określił jasno celu regulacyjnego.

TikTok zarzucił z kolei regulatorowi, że ominął alternatywny system monitorowania, w którym przewidziano konkretne zabezpieczenia proceduralne.

Rozprawa w tej sprawie ma zakończyć się w środę. Na przyszły tydzień zaplanowano rozpatrzenie odrębnej skargi Mety dotyczącej sposobu obliczania opłat i kar.

Dane potrzebne do oceny nowych przepisów

Ofcom przekonuje, że informacje są rzeczywiście potrzebne, by ocenić, czy nowy system działa. Regulator zapewnia też, że przed wdrożeniem wymogów zawęził zakres żądanych danych.

Parlament powierzył nam zadanie regulowania branży, która przez ponad 20 lat pozostawała nieuregulowana i nie ponosiła odpowiedzialności za swoje działania - przekazał rzecznik Ofcom w oświadczeniu.

Przepisy o bezpieczeństwie w internecie

Spór jest jednym z pierwszych dotyczących brytyjskiej ustawy o bezpieczeństwie w internecie z 2023 roku. Wprowadza ona surowsze standardy dla platform takich jak TikTok, X oraz należące do Mety Facebook i Instagram. Jej celem jest ochrona dzieci przed szkodliwymi i nielegalnymi treściami.

Ofcom stopniowo wdraża nowe zasady. Za najpoważniejsze naruszenia firmom grożą kary sięgające 10 proc. ich globalnego obrotu.

Źródło: Reuters
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Tagi:
Media społecznościoweTechnologiaMetaTikTokX
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