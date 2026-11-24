Tech "Kod czerwony". Microsoft ma strategię na wypadek awarii Oprac. Alicja Skiba |

Wielka awaria Microsoftu. Rozmowa z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: gguy / Shutterstock.com

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Globalna awaria usług Microsoftu 12 i 13 listopada wiązała się z utratą dostępu do poczty elektronicznej i narzędzi biurowych, takich jak Outlook czy pakiet Office. Awaria objęła też asystenta AI tej firmy o nazwie Copilot. Zakłócenia odnotowano między innymi w bankach, sądach i instytucjach rządowych w 74 krajach. Potencjalnie mogły dotknąć ponad 430 milionów użytkowników.

Firma informowała, że incydent nie był związany z cyberatakiem ani działaniami agentów sztucznej inteligencji.

"Najwyższy priorytet" dla Microsoftu

Reuters dotarł do komunikacji wewnętrznej firmy. Jak stwierdził prezes M365 Core Jason Henderson w wiadomości wysłanej w piątek do pracowników, incydent miał "największy wpływ na klientów w historii usługi Exchange Online (należą do niej m.in. Outlook, Teams, asystent AI Copilot - red.)".

"Nigdy wcześniej tak wielu klientów nie pozostawało bez dostępu do poczty elektronicznej przez tak długi czas" - dodał.

Henderson ogłosił "kod czerwony" (ang. "code red" - red.), czyli najpilniejszy alarm dotyczący usunięcia nieskutecznych elementów praktyk inżynieryjnych i operacyjnych Microsoftu.

"To zadanie o najwyższym priorytecie dla naszego zespołu" - wyjaśnił.

Cel "kodu czerwonego"

Z kolei w poniedziałek - jak relacjonuje Reuters - notę do pracowników wysłała Amanda Silver, wiceprezes Microsoftu odpowiedzialna za M365 Core oraz Work IQ (platformę analityczną firmy przeznaczoną dla agentów AI - red.). Według niej w trakcie awarii inżynierowi działali w "mgle wojny".

Jak wskazała, pomimo zaangażowania "najlepszych inżynierów, osoby odpowiedzialne za reagowanie na awarię wymieniły ponad 11 tys. wiadomości w 11 czatach w aplikacji Teams i miały trudności ze stworzeniem spójnych hipotez i podejmowaniem decyzji".

Awaria Microsoftu objęła cały świat, a inżynierom firmy zajęło prawie dwa dni, żeby ją opanować Źródło zdjęcia: PAP/EPA/NEIL HALL

"To dlatego, że dane diagnostyczne były rozproszone po fragmentarycznych wewnętrznych systemach śledzenia" - zauważyła.

Silver zacytowała również Charlesa Lamannę, wiceprezesa wykonawczego Microsoftu ds. Copilot, Agents and Platform, który miał stwierdzić, że dotknięty awarią komponent doświadczył w połowie listopada "w przybliżeniu dziesięciu lat dopuszczalnych zakłóceń".

Przedstawicielka najwyższego kierownictwa Microsoftu nakreśliła kierunki działań w ramach "kodu czerwonego". Mają one skupić się na:

redukcji obciążenia,

geograficznym podziale ruchu,

mechanizmach szybszego przywracania sprawności.

Spółka postawiła sobie cel, aby w przypadku przyszłych podobnych awarii w ciągu godziny znajdować rozwiązanie w skali globalnej. Planuje też wdrożyć agentów AI, którzy pomogliby inżynierom szybciej diagnozować stan systemu.