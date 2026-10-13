Tech Lodówki podgrzano do 50 stopni. Straty liczone w dziesiątkach milionów Oprac. Jan Sowa |

Jak zabezpieczyć się przed hakerami? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Henry Saint John/EPA/PAP

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Do cyberataku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według danych przytoczonych przez Actu.fr i potwierdzonych AFP przez sieci handlowe, ucierpiało co najmniej 300 sklepów Intermarche i Netto, mniej niż 100 placówek Cooperative U, 80 supermarketów Carrefour i około 30 sklepów Monoprix. E. Leclerc poinformował o kilku poszkodowanych sklepach.

Szef sieci Cooperative U Dominique Schelcher powiedział, że w większości placówek udało się zapobiec przerwaniu łańcucha chłodniczego. Towar stracono w części sklepów, których pracownicy nie zdążyli zareagować na czas.

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Cyberatak we Francji - milionowe straty

Intermarche przekazało AFP, że sklepy muszą wyrzucić wszystkie produkty objęte atakiem, by zachować zasady łańcucha chłodniczego. Sieć zwróciła też uwagę, że ubezpieczenia mogą nie obejmować strat związanych z takim incydentem - podało Actu.fr.

Cyberatak zakłócił systemy chłodnicze w setkach francuskich sklepów. W części placówek wyrzucono świeżą i mrożoną żywność. Szef Coopérative U mówi, że atak dotknął 80 sklepów sieci, ale w większości ochroniono łańcuch chłodniczy.

- Straty w całym kraju mogą sięgnąć dziesiątek milionów euro już po jednym poranku zarządzania kryzysowego - powiedział we francuskiej telewizji BFM TV Thierry Cotillard z grupy Les Mousquetaires.

50 stopni w lodówkach

Według źródła cytowanego przez AFP celem ataku były systemy sterowania chłodzeniem duńskiej firmy Danfoss. Cotillard, szef grupy Mousquetaires, do której należy Intermarche, powiedział BFM TV, że napastnicy zdalnie włączyli rozmrażanie urządzeń i podnieśli ich temperaturę do 50 stopni.

- Zdalnie uruchomiono rozmrażanie wszystkich naszych urządzeń chłodniczych i podniesiono ich temperaturę do 50 stopni - powiedział Cotillard.

Danfoss przekazał AFP, że większość dotkniętych urządzeń to starsze produkty, które zakończyły okres użytkowania i nie otrzymują już aktualizacji oprogramowania ani zabezpieczeń. Firma od dawna zaleca klientom aktualizowanie wspieranych systemów oraz wymianę przestarzałych rozwiązań.

Cyberatak. "Poważne i bezprecedensowe"

Schelcher potwierdził cyberatak także we wpisie na X. Napisał, że zespoły sieci współpracują z firmami chłodniczymi, by jak najszybciej przywrócić działanie urządzeń.

"Atakowanie urządzeń kluczowych dla przechowywania świeżej żywności i zaopatrzenia Francuzów w żywność jest skrajnie poważne i bezprecedensowe. To niedopuszczalne" - napisał Schelcher.

Szef francuskiej agencji cyberbezpieczeństwa ANSSI Vincent Strubel mówił o sterownikach chłodniczych Danfoss z serii AK-SM i AK-SC. Zalecił też pilne odłączenie ich od internetu albo zastosowanie bardzo restrykcyjnego filtrowania ruchu sieciowego.

Francuska Federacja Handlu i Dystrybucji zaapelowała do Danfoss i firm korzystających z tych urządzeń o pełną przejrzystość oraz szybkie wdrożenie zabezpieczeń.

Je confirme qu’une cyberattaque touche depuis cette nuit les installations de production de froid de plusieurs magasins de notre réseau @CooperativeU.

Nos équipes sont pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite. Une enquête devra… — Dominique Schelcher (@schelcher) October 12, 2026 Rozwiń

Francuskie służby badają sprawę

Prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo z własnej inicjatywy 12 października. Dochodzenie prowadzi wydział do spraw cyberprzestępczości, a zajmuje się nim francuski urząd zwalczania cyberprzestępczości OFAC. Śledczy mają ustalić liczbę poszkodowanych oraz sprawdzić związek ataku ze stratami żywności i zgłoszeniami o urządzeniach, które zaczęły się palić - podał portal actu.fr.

Krajowa Agencja ds. Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych we Francji (ANSSI) poinformowała, że wspiera poszkodowane firmy we Francji i koordynuje działania z europejskimi odpowiednikami.

Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Antoine Hautin powiedział AFP, że systemy przemysłowe, w tym chłodnicze, są dziś często połączone z internetem przez czujniki i narzędzia zdalnego nadzoru.