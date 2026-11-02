Tech Limity dla sztucznej inteligencji. Nowy plan lidera Oprac. Jan Sowa |

Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: favoritesphoto/Shutterstock

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Według Axios działania mają ruszyć podczas sesji Kongresu między wyborami a zaprzysiężeniem nowych członków. Tegoroczna sesja rozpocznie się 9 listopada. OpenAI od sierpnia przygotowuje propozycje, które mają wpłynąć na debatę o sztucznej inteligencji.

OpenAI chce wprowadzić "limity prędkości" dla AI

Jednym z pomysłów są obowiązkowe zabezpieczenia dla najpotężniejszych systemów AI. Firma nazywa je "limitami prędkości". Mają one sprawić, że ludzie zachowają kontrolę nad technologią.

- Będziecie coraz częściej słyszeć, jak mówimy o koncepcji limitów prędkości - powiedział Axios Chris Lehane, dyrektor OpenAI do spraw globalnych.

Dodał, że technologia powinna być tworzona przez ludzi i dla ludzi, a społeczeństwo powinno mieć większy wpływ na to, jak AI zmienia życie i społeczności.

OpenAI chce też zaproponować nowe porozumienia z lokalnymi społecznościami w sprawie centrów danych. Firma planuje wspierać przepisy stanowe, które dawałyby mieszkańcom wpływ na sposób realizacji takich inwestycji oraz korzyści, jakie będą z nich czerpać.

Firma chce również promować określenie "kampusy obliczeniowe AI" zamiast "centrów danych". Ma to pomóc w łagodzeniu sprzeciwu wobec tego typu inwestycji.

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Korzyści dla pracowników i społeczności

Wśród planów OpenAI są również propozycje wsparcia pracowników w związku ze zmianami na rynku pracy, poszerzenia dostępu do edukacji i szkoleń oraz ułatwień dla osób zakładających i rozwijających firmy.

OpenAI chce ponadto, by Stany Zjednoczone wpływały na kształtowanie globalnych standardów dotyczących AI opartych na demokratycznych wartościach.

Lehane powiedział Axios, że działania firmy mają pomóc w kształtowaniu debaty przed wyborami prezydenckimi w 2028 roku. Jego zdaniem sztuczna inteligencja będzie wówczas jednym z głównych tematów kampanii.

Axios podaje, że demokraci prawdopodobnie zdobędą większość w Izbie Reprezentantów, co może oznaczać ostrzejszą kontrolę nad firmami technologicznymi. OpenAI próbuje przedstawiać swoje podejście jako trzecią drogę między obawami związanymi z zagrożeniami ze strony AI a postulatami jak najszybszego rozwoju technologii. Firma zapowiada również, że będzie zabiegać o pilniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa najbardziej zaawansowanych modeli.

Firma OpenAI jest uważana za lidera rynku sztucznej inteligencji, a jej najgroźniejszymi rywalami mają być Anthropic, Google, Meta, xAI.