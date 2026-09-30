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Już nie moda, a trend. Ponad miliard tygodniowo

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Nie zastanawiajmy się co zrobi z nami sztuczna inteligencja, zastanawiajmy co my z nią zrobimy
Źródło zdj. gł.: shulers/Shutterstock
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Firma OpenAI poinformowała, że 1,2 miliarda ludzi tygodniowo korzysta obecnie z ChataGPT. 1,5 miliona przedsiębiorstw to klienci firmy. Konkurencja na rynku się zaostrza.

OpenAI podkreśla, że ChatGPT zyskał miliard użytkowników w niespełna cztery lata.

Firma udostępniła też we wtorek nowy model AI, nazwany GPT-6.1 Sol, pięciokrotnie tańszy od bota GPT-6.1 Astra i prawie równie zaawansowany technologicznie, jednak lepiej reagujący na ludzkie polecenia.

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Nowy model OpenAI

Premiera tańszego bota odbyła się na dorocznej konferencji OpenAI w San Francisco, na której firma prezentuje nowe modele i usługi. Dzień wcześniej OpenAI zrezygnował z debiutu nowego modelu GPT-6.1 Astra - przekazał wcześniej we wtorek dziennik "Wall Street Journal". GPT-6.1 Astra zbyt często odbiegała w podejmowanych działaniach od wydanych jej poleceń, wykazywała skłonność do oszukiwania. Nie zawsze ujawniała, jakie kroki podejmuje i dążyła do wykonania zadania, nie pytając użytkownika o pozwolenie, a niekiedy sięgała po zewnętrzne narzędzia i usługi, nawet jeśli było to ryzykowne.

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Alicja Skiba

Rosnąca popularność AI

Konkurenci OpenAI również mają setki milionów użytkowników. Jak podał Google w podsumowaniu sierpnia, z aplikacji Gemini korzysta już miliard osób miesięcznie.

Meta informowała jesienią 2025 roku, że każdego miesiąca jej asystenta Meta AI używa ponad miliard osób. Z kolei Perplexity miało ponad 100 mln aktywnych użytkowników miesięcznie - wynika z danych, które przedstawiciele firmy przekazali w kwietniu 2026 roku dziennikowi "Financial Times". Liczba ta obejmuje narzędzia wyszukiwania i agentów AI.

Dane te nie są bezpośrednio porównywalne z wynikiem ChatGPT, ponieważ OpenAI podaje liczbę użytkowników tygodniowo, a konkurenci - miesięcznie.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Sztuczna inteligencjaAIChatGPTOpenAIClaudeGeminiMetaperplexity
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