Tech Huti użyli modelu AI do budowy rakiet Oprac. Wiktor Knowski |

Fragment rakiety rebeliantów Huti w pobliżu lotniska w Tel Awiwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

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W opublikowanym przez Anthropic raporcie poinformowano, że wspierani przez Iran rebelianci Huti, odpowiedzialni za ataki rakietowe na Arabię Saudyjską, uruchomili trzy programy zbrojeniowe z wykorzystaniem produktów opartych na tej technologii AI.

Huti, często walczący boso lub w sandałach, sprawiają wrażenie prymitywnej siły zbrojnej. Jednak dzięki modelowi Claude nauczyli się konstruować rakiety dalekiego zasięgi, które potrafią korygować lot, jeśli zbaczają z kursu - przekazał brytyjski dziennik.

Claude na usługach jemeńskich bojowników

Nie jest jasne, czy wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti wykorzystali Claude podczas weekendowych ataków na lotnisko w Rijadzie, w których zginęło 14, a rannych zostało ponad 300 osób. Jednak uderzenia te zszokowały Saudyjczyków zasięgiem i precyzją pocisków i wywołały w Białym Domu dyskusję o zwiększeniu wsparcia militarnego USA dla Arabii Saudyjskiej.

Twórcy modelu Claude ujawnili w opublikowanym w ubiegłym miesiącu raporcie, że Huti uruchomili trzy programy zbrojeniowe z wykorzystaniem produktów opartych na tej technologii AI. Claude umożliwia realizację całej gamy programów edukacyjnych, obejmujących niemal wszystkie dziedziny wiedzy - podkreślił dziennik.

Jak podano w raporcie Anthropic, AI skondensowała dorobek badawczy czołowych światowych ekspertów w dziedzinie technologii rakietowej, do którego następnie uzyskali dostęp terroryści.

W raporcie dodano: "Grupy działające w północnym Jemenie prowadziły trzy programy rozwoju broni: projekt kierowanego pocisku rakietowego wykorzystującego powszechnie dostępny komputerek pokładowy klasy smartfonowej z systemem naprowadzania w fazie końcowej, wielostopniowy pocisk balistyczny o zakładanym zasięgu ponad 1500 mil [2414 km - red.] oraz wielowariantowy pocisk określany jako R2000, obejmujący wersję z hipersoniczną szybującą głowicą bojową".

Huti wykorzystali Claude do stworzenia systemu sterowania, nawigacji i kontroli, który odpowiada za prowadzenie i stabilizację obiektu w powietrzu. Claude dostarczył oprogramowanie do szacowania pozycji, dostosował parametry sterowania, uruchomił proces kompilacji oprogramowania układowego i dokonywał modyfikacji, gdy pociski nie trafiały w cel - czytamy w "Daily Mail".

Huti omijają zabezpieczenia Anthropic

Nawet gdy Anthropic zorientował się, w jaki sposób wykorzystywane jest jego oprogramowanie, Huti potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę i wprowadzić własne modyfikacje - przekazano w brytyjskiej gazecie.

Autorzy raportu przyznali, że ich "mechanizmy zabezpieczające blokowały wiele zapytań, choć nie wszystkie". "Huti stosowali różnorodne taktyki, by ominąć zabezpieczenia" - wyjaśniono. Specjaliści z Anthropic dodali, że dysponują "dowodami, że (jemeńscy bojownicy) opracowali już zestaw narzędzi do symulacji offline, który nie opiera się na programie Claude".

Huti walczą z uznawanym międzynarodowo rządem i atakują wspierającą go Arabię Saudyjską, chcąc uniemożliwić jej eksport ropy naftowej - przypomniał brytyjski dziennik, dodając, że w rezultacie rosną ceny ropy i produktów pochodnych.