Tech Nawet 20 tysięcy euro premii dla pracowników. Jest jeden warunek Oprac. Paulina Karpińska |

Zarobki. Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Premia ma zostać zaoferowana pracownikom, którzy pozostaną w firmie w latach 2027-2030. Spółka potwierdziła ten plan w poniedziałkowym oświadczeniu przesłanym e-mailem. Wcześniej informację podał dziennik "Eindhovens Dagblad".

ASML, holenderski producent urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania półprzewodników, poinformował, że warunki programu warunkowego przyznawania akcji, który ma ruszyć 1 stycznia 2027 r., są jeszcze dopracowywane, jednak będzie on dostępny dla "wszystkich uprawnionych pracowników".

Kolejna firma dzieli się zyskami

To kolejny przypadek wśród dużych firm z branży półprzewodników, takich jak Samsung Electronics, TSMC czy SK Hynix, które oferują pracownikom dodatkowe świadczenia w okresie wysokich zysków i jednoczesnego niedoboru wykwalifikowanej kadry.

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ASML, najcenniejsza spółka w Europie pod względem kapitalizacji giełdowej, poinformowała w tym miesiącu o zysku netto wynoszącym 2,92 mld euro. Firma przekazała również, że jej flagowa linia maszyn litograficznych wykorzystywanych do produkcji układów scalonych jest niemal całkowicie wyprzedana do końca 2027 r.

Firma zatrudnia na całym świecie 44,5 tys. osób, z czego ponad połowa pracuje w Holandii, a około 8,5 tys. w Stanach Zjednoczonych.