Tech FBI bada wykorzystanie agenta AI. Zatrzymano byłego pracownika OpenAI Oprac. Jan Sowa |

Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska Źródło wideo: TVN24, CNN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował we wtorek, że Abdulrahman Alfozan pracował w OpenAI od lipca 2025 roku. Firma znalazła urządzenie 30 września, podłączone do portu USB z tyłu telewizora w sali konferencyjnej dla kadry kierowniczej w jednym z budynków w San Francisco.

Według skargi FBI urządzenie miało wbudowany mikrofon i mogło łączyć się z kamerą. Było ukryte w papierze toaletowym. Śledczy ustalili, że mogło zostać umieszczone w pomieszczeniu prawdopodobnie 28 września. Dane zapisane na urządzeniu były zaszyfrowane i niedostępne. W osobistej torbie Alfozana znaleziono podobne urządzenie.

OpenAI podało we wpisie na X, że wykorzystało własne modele sztucznej inteligencji, by wskazać osobę odpowiedzialną za umieszczenie urządzenia i ustalić jego pochodzenie. Teraz FBI prowadzi dalsze śledztwo.

We discovered a sophisticated recording device that was hidden inside one of our offices. We used our models to understand the device and where it had come from, identifying that a specific employee had planted it a few days earlier. We referred the matter to the FBI, and we’re… — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 13, 2026 Rozwiń

Nagrywanie rozmów kadry kierowniczej OpenAI

Firma twierdzi, że ma dowody na to, iż pracownik zamierzał umieścić kolejne urządzenia nagrywające we wrażliwych miejscach biura. Został zwolniony.

- Na tym etapie nie mamy oznak, by ta osoba uzyskała bezprawny dostęp do wag modeli, kodu źródłowego ani danych klientów lub je wykradła - przekazało OpenAI w oświadczeniu.

Wagi modelu to parametry, które określają, jak system sztucznej inteligencji przetwarza informacje i generuje odpowiedzi. Firma nie podała, by w sprawie doszło do ujawnienia danych użytkowników.

Dyrektor FBI Kash Patel napisał w oświadczeniu, że Alfozan miał ukryć urządzenie, aby potajemnie nagrywać poufne rozmowy dotyczące technologii superinteligencji firmy. To zarzut śledczych, a nie ustalenie sądu.

Śledczy sprawdzają także użycie agenta AI

Według skargi FBI przez około miesiąc, do 16 września, Alfozan korzystał z agenta AI do pracy. Miał za jego pomocą szukać informacji o kalendarzach spotkań w salach konferencyjnych i możliwościach tych pomieszczeń.

Mężczyzna jest obywatelem Arabii Saudyjskiej i legalnym stałym rezydentem USA od września 2020 roku. Jeśli sąd uzna go za winnego, grozi mu do pięciu lat więzienia, grzywna w wysokości 250 tys. dolarów oraz trzy lata nadzoru po odbyciu kary.

OpenAI zwolniło trzech badaczy

Reuters przypomniał, że w piątek OpenAI zwolniło trzech badaczy po wewnętrznym dochodzeniu dotyczącym zasad obchodzenia się z poufnymi informacjami. Jasmine Wang, Tomek Korbak i Mikita Balesni opublikowali list, w którym opisali okoliczności zwolnienia. Ich zdaniem nagłe decyzje mogą wywołać niepewność wśród pracowników i osłabić kulturę, w której badacze mogą zgłaszać obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Osobno portal The Information podał, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że OpenAI prowadzi wstępne rozmowy o przejęciu firmy Trail of Bits, która wyszukuje i naprawia luki w oprogramowaniu open source. Według portalu rozmowy mogą się zakończyć bez porozumienia.