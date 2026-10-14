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FBI bada wykorzystanie agenta AI. Zatrzymano byłego pracownika OpenAI

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Gry szpiegowskie, Mały mikrofon urządzenia podsłuchowego, szpieg trzymający mikrofon pęsetą, czarne rękawiczki miniaturowe urządzenie podsłuchowe
Jacob Ward w CNN. Modele AI wydostały się z izolowanego środowiska
Źródło wideo: TVN24, CNN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Amerykańscy agenci zatrzymali byłego inżyniera OpenAI. Prokuratura zarzuca mu zainstalowanie ukrytego urządzenia, które nagrywało spotkania kadry kierowniczej firmy. OpenAI podało, że nie ma na razie oznak, by mężczyzna uzyskał dostęp do kodu, wag modeli lub danych klientów.

Departament Sprawiedliwości USA poinformował we wtorek, że Abdulrahman Alfozan pracował w OpenAI od lipca 2025 roku. Firma znalazła urządzenie 30 września, podłączone do portu USB z tyłu telewizora w sali konferencyjnej dla kadry kierowniczej w jednym z budynków w San Francisco.

Według skargi FBI urządzenie miało wbudowany mikrofon i mogło łączyć się z kamerą. Było ukryte w papierze toaletowym. Śledczy ustalili, że mogło zostać umieszczone w pomieszczeniu prawdopodobnie 28 września. Dane zapisane na urządzeniu były zaszyfrowane i niedostępne. W osobistej torbie Alfozana znaleziono podobne urządzenie.

OpenAI podało we wpisie na X, że wykorzystało własne modele sztucznej inteligencji, by wskazać osobę odpowiedzialną za umieszczenie urządzenia i ustalić jego pochodzenie. Teraz FBI prowadzi dalsze śledztwo.

Nagrywanie rozmów kadry kierowniczej OpenAI

Firma twierdzi, że ma dowody na to, iż pracownik zamierzał umieścić kolejne urządzenia nagrywające we wrażliwych miejscach biura. Został zwolniony.

- Na tym etapie nie mamy oznak, by ta osoba uzyskała bezprawny dostęp do wag modeli, kodu źródłowego ani danych klientów lub je wykradła - przekazało OpenAI w oświadczeniu.

Wagi modelu to parametry, które określają, jak system sztucznej inteligencji przetwarza informacje i generuje odpowiedzi. Firma nie podała, by w sprawie doszło do ujawnienia danych użytkowników.

Dyrektor FBI Kash Patel napisał w oświadczeniu, że Alfozan miał ukryć urządzenie, aby potajemnie nagrywać poufne rozmowy dotyczące technologii superinteligencji firmy. To zarzut śledczych, a nie ustalenie sądu.

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Śledczy sprawdzają także użycie agenta AI

Według skargi FBI przez około miesiąc, do 16 września, Alfozan korzystał z agenta AI do pracy. Miał za jego pomocą szukać informacji o kalendarzach spotkań w salach konferencyjnych i możliwościach tych pomieszczeń.

Mężczyzna jest obywatelem Arabii Saudyjskiej i legalnym stałym rezydentem USA od września 2020 roku. Jeśli sąd uzna go za winnego, grozi mu do pięciu lat więzienia, grzywna w wysokości 250 tys. dolarów oraz trzy lata nadzoru po odbyciu kary.

OpenAI zwolniło trzech badaczy

Reuters przypomniał, że w piątek OpenAI zwolniło trzech badaczy po wewnętrznym dochodzeniu dotyczącym zasad obchodzenia się z poufnymi informacjami. Jasmine Wang, Tomek Korbak i Mikita Balesni opublikowali list, w którym opisali okoliczności zwolnienia. Ich zdaniem nagłe decyzje mogą wywołać niepewność wśród pracowników i osłabić kulturę, w której badacze mogą zgłaszać obawy dotyczące bezpieczeństwa.

Osobno portal The Information podał, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, że OpenAI prowadzi wstępne rozmowy o przejęciu firmy Trail of Bits, która wyszukuje i naprawia luki w oprogramowaniu open source. Według portalu rozmowy mogą się zakończyć bez porozumienia.

Źródło: Reuters
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Tagi:
OpenAISztuczna inteligencjaFBIAI
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