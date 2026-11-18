Tech "Fałszywe alerty". Eksperci ostrzegają przed nową kampanią Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Radosław Sikorski o cyberbezpieczeństwie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

"Cyberprzestępcy prowadzą kolejną kampanię phishingową, podszywając się pod dostawców usług hostingowych. W rozsyłanych wiadomościach e-mail informują o rzekomym problemie z usługą i zapowiadają zawieszenie działania stron internetowych" - ostrzegli eksperci.

CERT Polska: to próba wyłudzenia pieniędzy

Wiadomości zawierają odnośnik prowadzący do fałszywej strony logowania. Witryna może przypominać prawdziwy panel klienta firmy hostingowej, jednak w rzeczywistości służy do przechwytywania wpisywanych danych uwierzytelniających.

"Następnie użytkownik proszony jest o podanie danych karty płatniczej. W ten sposób przestępcy mogą uzyskać dostęp zarówno do konta użytkownika, jak i jego pieniędzy" - czytamy.

Eksperci podkreślili, że wykradzione informacje mogą zostać wykorzystane także w kolejnych próbach oszustwa. Przestępcy mogą m.in. próbować przejąć inne konta ofiary, szczególnie jeśli używa ona tego samego hasła w kilku serwisach.

🚨 Fałszywe alerty od dostawców hostingu



📧 Cyberprzestępcy prowadzą kolejną kampanię phishingową, podszywając się pod dostawców usług hostingowych. W rozsyłanych wiadomościach e-mail informują o rzekomym problemie z usługą i zapowiadają zawieszenie działania stron… pic.twitter.com/hT5a8GY1ZJ — CERT Polska (@CERT_Polska) November 17, 2026 Rozwiń

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?

CERT Polska zalecił, aby przed kliknięciem w odnośnik dokładnie sprawdzić adres nadawcy oraz adres strony, do której prowadzi link. Szczególną uwagę należy zwracać na nietypowe domeny, literówki i niewielkie różnice w stosunku do prawidłowego adresu internetowego.

"Zachowaj ostrożność wobec wiadomości, które wywierają presję czasu i natychmiastowego działania" - poinformowali eksperci.

Tego rodzaju komunikaty często zawierają wezwanie do pilnej zapłaty, potwierdzenia danych lub zalogowania się na konto. Groźba szybkiego zawieszenia strony ma skłonić odbiorcę do działania bez dokładnego sprawdzenia, czy wiadomość jest prawdziwa.

Informacje o ograniczeniu lub zawieszeniu usług należy weryfikować bezpośrednio w oficjalnym panelu klienta. Adres strony dostawcy najlepiej wpisać samodzielnie w przeglądarce, zamiast korzystać z linku przesłanego w e-mailu.

CERT Polska to działający w instytucie NASK zespół reagowania na incydenty w sieci. Podejrzane i nietypowe zdarzenia można zgłaszać za pośrednictwem strony incydent.cert.pl, a podejrzane wiadomości SMS - przesyłać na numer 8080. Zgłoszenia są przyjmowane również w aplikacji mObywatel w ramach usługi "Bezpiecznie w sieci".

Inne kampanie oszustów

W ostatnich dniach CERT Polska ostrzegał również przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi rzekomo wystawionych mandatów.

"CERT Polska ostrzega przed kolejną kampanią SMS-ową, w której oszuści podszywają się pod jednostki Policji, http://m.in. Wydziały Ruchu Drogowego i Komendy Wojewódzkie Policji. Odbiorcy są informowani o rzekomym wykroczeniu drogowym i konieczności pilnego uregulowania mandatu" - przekazała instytucja.

Zamieszczony w wiadomości link prowadzi do fałszywej strony internetowej przypominającej rządowy serwis w domenie gov.pl. Dostępne na niej formularze wymagają podania danych, które mogą następnie zostać wykorzystane przez przestępców.

🚨 Uwaga na fałszywe SMS-y o mandatach! Oszuści podszywają się pod Policję



CERT Polska ostrzega przed kolejną kampanią SMS-ową, w której oszuści podszywają się pod jednostki Policji, https://t.co/FPLIm1LcdI. Wydziały Ruchu Drogowego i Komendy Wojewódzkie Policji. Odbiorcy są… pic.twitter.com/ryYzENlw1H — CERT Polska (@CERT_Polska) November 12, 2026 Rozwiń

Podobny mechanizm stosują oszuści rozsyłający wiadomości o rzekomych problemach z dostarczeniem przesyłek InPost. Odbiorcy są proszeni o uzupełnienie adresu, potwierdzenie danych lub wybór nowego terminu dostawy. Linki prowadzą do fałszywych stron przechwytujących dane osobowe i informacje o kartach płatniczych.

📦 Uważaj na fałszywe wiadomości o przesyłkach!



CERT Polska obserwuje kampanię SMS wykorzystującą wizerunek firmy InPost. Oszuści rozsyłają wiadomości informujące o rzekomych problemach z doręczeniem paczki.



🚚 W komunikatach pojawiają się informacje o brakujących danych… pic.twitter.com/FInaejrW0Z — CERT Polska (@CERT_Polska) November 9, 2026 Rozwiń

CSIRT KNF ostrzegał z kolei przed kampanią wykorzystującą wizerunek przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego. Była ona wymierzona przede wszystkim w osoby, które wcześniej padły ofiarą fałszywych inwestycji i straciły pieniądze.

⚠️ Uwaga na treści z wykorzystaniem wizerunku przedstawicieli KNF, w których oszuści podszywają się pod @uknf oraz @INTERPOL_HQ .



Cyberprzestępcy wykorzystując wizerunek przedstawicieli KNF ponownie próbują wykorzystać osoby, które wcześniej padły ofiarą oszustw inwestycyjnych i… pic.twitter.com/hAxCNAvClB — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) November 12, 2026 Rozwiń

Przestępcy publikowali w mediach społecznościowych reklamy zachęcające do sprawdzenia w rzekomym "rejestrze finansowym", czy możliwe jest odzyskanie utraconych środków. Link prowadził do fałszywego artykułu oraz formularza służącego do wyłudzania danych kontaktowych.

Następnie oszuści dzwonili do ofiar, oferując pomoc w odzyskaniu pieniędzy. Przekonywali przy tym, że rozpoczęcie procedury wymaga wniesienia kolejnej opłaty. W ten sposób osoby, które już wcześniej poniosły straty, były narażane na następne wyłudzenie.