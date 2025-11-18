Logo TVN24
"Europa nie może pozostawić im tej dziedziny". Kanclerz Niemiec alarmuje

Friedrich Merz
Max Kidruk: jesteśmy wciąż dziesięciolecia, a może nawet stulecia od prawdziwej inteligencji maszyn
Źródło: TVN24
Podczas berlińskiego szczytu na temat suwerenności cyfrowej kanclerz Niemiec Friedrich Merz zaznaczył, że Europa powinna odgrywać kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych technologii. Merz podkreślił, iż kontynent nie może oddać cyfrowej dominacji USA i Chinom.

Podczas wydarzenia z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona kanclerz Merz oświadczył, że technologie pochodzą dziś przede wszystkim z Chin i Stanów Zjednoczonych. - Europa nie może pozostawić im tej dziedziny - stwierdził.

Friedrich Merz podczas berlińskiego szczytu poświęconego suwerenności cyfrowej
Friedrich Merz podczas berlińskiego szczytu poświęconego suwerenności cyfrowej
Źródło: PAP/EPA/FILIP SINGER

"Ścieżka ta musi prowadzić do suwerenności cyfrowej"

Merz ocenił, że Europa musi wspólnym wysiłkiem obrać własną ścieżkę cyfrową. - A ścieżka ta musi prowadzić do suwerenności cyfrowej – wszędzie tam, gdzie jest to konieczne i możliwe do osiągnięcia – powiedział.

Zdaniem kanclerza budowa europejskiej suwerenności cyfrowej musi odbywać się we współpracy z gospodarką, światem nauki i społeczeństwem obywatelskim.

Merz podkreślił, że osiągnięcie suwerenności technologicznej wymaga rozwijania kompetencji cyfrowych.

- Aby utrzymać się w globalnej konkurencji technologicznej, potrzebujemy zdolności do innowacji. Powiem więcej: potrzebujemy przywództwa w dziedzinie innowacji – oświadczył. Wskazał przy tym na kluczowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, technologie kwantowe, przetwarzanie w chmurze oraz mikroelektronika.

Szczyt w Berlinie

Podczas wtorkowego szczytu w Berlinie politycy, przedsiębiorcy i eksperci dyskutowali o cyfrowej suwerenności Europy i globalnym wyścigu technologicznym.

Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Źródło: PAP/EPA/FILIP SINGER

Przedstawiciele Niemiec, Francji i UE podkreślali potrzebę zwiększenia europejskiej niezależności w obszarze technologii cyfrowych.

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FILIP SINGER

