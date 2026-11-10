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Ekscytacja miesza się z obawami. Może "przynieść erę cudów"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: Photo For Everything / Shutterstock.com
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Anthropic ustalił przedział cenowy akcji w ofercie publicznej na 70-78 dolarów. Przy cenie ze środka tego zakresu firma pozyskałaby 61 miliardów dolarów, a jej wycena wyniosłaby około 1,1 biliona dolarów.

To może być największa w historii pierwsza oferta publiczna (IPO) - największy debiut giełdowy. Według CNN "będzie zupełnie inny niż wszystkie do tej pory, co - w zależności od tego, kogo się zapyta - może oznaczać albo okazję, jaka zdarza się raz na pokolenie, albo ogromne ryzyko finansowe".

Inwestorzy będą musieli ocenić szybko rosnącą firmę rozwijającą modele AI, która dotąd miała tylko jeden kwartał z zyskiem operacyjnym.

Szybki wzrost przychodów Anthropic

W ostatnim kwartale Anthropic odnotował 17 mld dolarów przychodów ze sprzedaży - o 1127 proc. więcej niż rok wcześniej. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku było to 33,2 mld dolarów.

Spółka ostrzegła jednak, że takie tempo może się nie utrzymać. "Nie oczekujemy, że nasze przychody będą nadal rosły w porównywalnym tempie, i nie możemy zapewnić, że w ogóle będą rosły" - napisano w prospekcie przed IPO.

Anthropic zobowiązał się również wydać prawie 900 mld dolarów w najbliższych latach na moc obliczeniową i infrastrukturę centrów danych. Jedna czwarta tegorocznej sprzedaży pochodziła od zaledwie pięciu klientów.

Paul Marino z Themes ETFs powiedział CNN, że taka koncentracja budzi "pewien niepokój", ponieważ potrzeby dużych klientów mogą szybko się zmienić. Dodał jednak, że uważa AI za przyszłość i nie jest tym ryzykiem nadmiernie zaniepokojony.

Udziałowcy będą mogli sprzedawać akcje

Niektórzy udziałowcy, którzy nie są założycielami Anthropic, będą mogli sprzedać 10 proc. swoich akcji już w pierwszym dniu notowań. David Trainer, założyciel i szef New Constructs, ocenił w rozmowie z CNN, że wypłaty dla osób związanych z firmą oznaczałyby "przerażającą alokację kapitału".

Anthropic ma w tym tygodniu spotykać się z kluczowymi inwestorami. "Wall Street Journal" podał, że spółka planuje rozpocząć notowania w czwartek lub piątek przyszłego tygodnia.

W prospekcie firma napisała również, że rozwijana przez nią technologia może "przynieść erę cudów", jednocześnie ostrzegając przed ryzykiem, jakie może stwarzać dla ludzkości.

Źródło: CNN
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Tagi:
AntrophicAISztuczna inteligencja
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