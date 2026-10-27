Tech Trump o sztucznej inteligencji: wkrótce oficjalnie zakażemy tego określenia Oprac. Paulina Karpińska |

Ostrzeżenia przed dynamicznym rozwojem sztucznej inteligencji. Komentarz dr Sebastiana Szymańskiego, filozofa i eksperta z zakresu etyki nowych technologii, Uniwersytet Warszawski Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jim Lo Scalzo/PAP/EPA

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"Kiedy 'The Wall Street Journal' zacznie nazywać Sztuczną Inteligencję (AI), bardzo niestosowną i nieprecyzyjną nazwą, SI (Superinteligencja), nazwą, której używa lub wkrótce będzie używać praktycznie każdy?" - napisał we wpisie na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Wkrótce oficjalnie zakażemy używania terminu 'AI/Sztuczna Inteligencja' we wszystkich stosownych dokumentach i wszędzie indziej z powodu jego nieprecyzyjności" - zapowiedział.

"Porozumienia z Białego Domu o Superinteligencji"

Jeszcze we wrześniu Trump podpisał rozporządzenie nakazujące używanie terminu SI w oficjalnych rządowych dokumentach. Podpisane przez niego oraz szefów firm technologicznych porozumienie o dobrowolnych kontrolach sztucznej inteligencji nosiło tytuł "Porozumienia z Białego Domu o Superinteligencji".

>>> Trump pokazał porozumienie w sprawie "superinteligencji". Z literówką w nazwie swojego kraju

Trump twierdzi, że nazwa źle oddaje charakter technologii, a przymiotnik "sztuczna" umniejsza. O nowej nazwie zdecydował po zorganizowaniu internetowej sondy na swojej platformie społecznościowej.

"Superinteligencja" wygrała w niej z "wyższą inteligencją" i "ekstremalną inteligencją". Prezydent zapowiedział też, że zacznie nazywać media nazwą "artificial news"("sztuczne wiadomości") zamiast poprzedniego przezwiska "fake news", choć od tego czasu używał obu tych określeń.