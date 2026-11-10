Cyberatak na państwowy system ePUAP. "Wykryty i zatrzymany"
"Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności" - przekazał w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę
Minister cyfryzacji wyjaśnił, że "Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu, zgodnie z procedurami włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego".
"O wszystkich ustaleniach z postępowania będziemy informowali na bieżąco" - zaznaczył.
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.