Tech Cyberatak na państwowy system ePUAP. "Wykryty i zatrzymany" Oprac. Paulina Karpińska |

Gawkowski: Polska ma siły i środki, żeby odpowiadać na cyberataki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności" - przekazał w serwisie X wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę

Minister cyfryzacji wyjaśnił, że "Infrastruktura Centralnego Ośrodka Informatyki jest bezpieczna, a w sprawę pełnego wyjaśnienia incydentu, zgodnie z procedurami włączona została Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

"O wszystkich ustaleniach z postępowania będziemy informowali na bieżąco" - zaznaczył.

Wykryty i zatrzymany został cyberatak na państwowy system ePUAP. Zespoły odpowiadające za bezpieczeństwo sytemu podjęły natychmiastowe działania pozwalające zachować stabilność systemu i obecnie trwają prace techniczne związane z przywróceniem pełnej funkcjonalności.… — Krzysztof Gawkowski (@KGawkowski) November 10, 2026 Rozwiń Źródło: x.com

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to ogólnopolski system umożliwiający obywatelom internetową komunikację z jednostkami administracji publicznej. Służy m.in. do wysyłania wniosków, podań i dokumentów do urzędów, a także do podpisywania pism za pomocą Profilu Zaufanego.