Tech Cyberatak na polską firmę medyczną. Wyłączono jedną z usług Paulina Karpińska |

Cyberatak na ePUAP. Minister cyfryzacji: mógł sparaliżować administracje w grudniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sebra/Shutterstock

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"23.11.2026 firma drEryk zidentyfikowała i potwierdziła nieuprawniony dostęp do swoich systemów informatycznych" - przekazała firma w komunikacie na swojej stronie internetowej.

Wyjaśniła, że "zdarzenie może dotyczyć Klientów korzystających z funkcjonalności eRejestracji (funkcjonalności niezwiązanej z Centralną eRejestracją)". Zaznaczyła, że możliwość korzystania z usługi eRejestracji jest obecnie wyłączona.

drEryk to polskie oprogramowanie medyczne przeznaczone dla gabinetów lekarskich, przychodni oraz podmiotów leczniczych. System wspiera obsługę wizyt, dokumentację medyczną oraz rozliczenia i e-dokumenty.

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Cyberatak na firmę drEryk

Spółka przekazała, że wyciek mógł objąć następujące dane:

IP Placówki,

nazwa placówki,

NIP,

REGON,

numery PESEL Pacjentów korzystających z eRejestracji.

"Szczegółowa analiza dot. incydentu jest w toku" - przekazała firma drEryk. Dodała, że "prowadzi działania mające na celu ustalenie, których Klientów dotyczy naruszenie, oraz przekazuje informacje i rekomendacje dotyczące ograniczenia potencjalnych konsekwencji zdarzenia".

Firma podkreśliła także, że nie prosi klientów o udostępnianie haseł ani kodów autoryzacyjnych w związku z tym incydentem.

Zalecenia dla klientów drEryk

W związku ze zdarzeniem firma rekomenduje:

zachowanie szczególnej ostrożności wobec podejrzanych wiadomości e-mail, SMS-ów oraz połączeń telefonicznych, w szczególności prób podszywania się pod przedstawicieli firmy lub innych instytucji;

natychmiastowe odwołanie certyfikatów P1,

indywidualną ocenę ryzyka i decyzję o zgłoszeniu naruszenia do Prezesa UODO. Jako administrator mają Państwo na to 72 godziny od chwili, w której dowiedzieli się Państwo o naruszeniu,

rozważenie zawiadomienia pacjentów (art. 34 RODO), z zaleceniem zastrzeżenia numeru PESEL i czujności wobec podejrzanych kontaktów,

przeprowadzenie analizy i wprowadzenia niezbędnych środków bezpieczeństwa,

dodatkowe zalecenia, dostosowane do zakresu naruszenia, są przekazywane Klientom za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji.