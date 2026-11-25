Cyberatak na polską firmę medyczną. Wyłączono jedną z usług
"23.11.2026 firma drEryk zidentyfikowała i potwierdziła nieuprawniony dostęp do swoich systemów informatycznych" - przekazała firma w komunikacie na swojej stronie internetowej.
Wyjaśniła, że "zdarzenie może dotyczyć Klientów korzystających z funkcjonalności eRejestracji (funkcjonalności niezwiązanej z Centralną eRejestracją)". Zaznaczyła, że możliwość korzystania z usługi eRejestracji jest obecnie wyłączona.
drEryk to polskie oprogramowanie medyczne przeznaczone dla gabinetów lekarskich, przychodni oraz podmiotów leczniczych. System wspiera obsługę wizyt, dokumentację medyczną oraz rozliczenia i e-dokumenty.
Cyberatak na firmę drEryk
Spółka przekazała, że wyciek mógł objąć następujące dane:
- IP Placówki,
- nazwa placówki,
- NIP,
- REGON,
- numery PESEL Pacjentów korzystających z eRejestracji.
"Szczegółowa analiza dot. incydentu jest w toku" - przekazała firma drEryk. Dodała, że "prowadzi działania mające na celu ustalenie, których Klientów dotyczy naruszenie, oraz przekazuje informacje i rekomendacje dotyczące ograniczenia potencjalnych konsekwencji zdarzenia".
Firma podkreśliła także, że nie prosi klientów o udostępnianie haseł ani kodów autoryzacyjnych w związku z tym incydentem.
Zalecenia dla klientów drEryk
W związku ze zdarzeniem firma rekomenduje:
- zachowanie szczególnej ostrożności wobec podejrzanych wiadomości e-mail, SMS-ów oraz połączeń telefonicznych, w szczególności prób podszywania się pod przedstawicieli firmy lub innych instytucji;
- natychmiastowe odwołanie certyfikatów P1,
- indywidualną ocenę ryzyka i decyzję o zgłoszeniu naruszenia do Prezesa UODO. Jako administrator mają Państwo na to 72 godziny od chwili, w której dowiedzieli się Państwo o naruszeniu,
- rozważenie zawiadomienia pacjentów (art. 34 RODO), z zaleceniem zastrzeżenia numeru PESEL i czujności wobec podejrzanych kontaktów,
- przeprowadzenie analizy i wprowadzenia niezbędnych środków bezpieczeństwa,
- dodatkowe zalecenia, dostosowane do zakresu naruszenia, są przekazywane Klientom za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji.