Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Model Anthropic ominął zabezpieczenie. Chodzi o wybory

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Biały Dom USA
Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Model Claude firmy Anthropic samodzielnie ominął płatne zabezpieczenie i uzyskał dostęp do publicznych danych dotyczących głosowania w amerykańskim stanie Georgia. System nie uzyskał dostępu do rejestru wyborców ani nie zmienił danych wyborczych - poinformował portal Axios.

Do incydentu doszło podczas wewnętrznego projektu statystycznego prowadzonego przez Anthropic. Claude pobrał zbiorcze dane o liczbie głosów, które władze Georgii udostępniają publicznie za opłatą.

Jak przekazał Axiosowi rzecznik Anthropic, model zrobił to bez polecenia człowieka. System samodzielnie wystąpił o token, czyli cyfrowy klucz umożliwiający pobranie informacji z panelu z płatnymi danymi. W ten sposób ominął ograniczenie dostępu.

Ponad 80 miliardów straty. Szykują się do wejścia na giełdę
Dowiedz się więcej:

Ponad 80 miliardów straty. Szykują się do wejścia na giełdę

Anthropic: Claude nie zmienił danych wyborczych

Anthropic zapewnił, że Claude nie uzyskał dostępu do stanowego systemu rejestracji wyborców. Model nie pobrał również ani nie zmodyfikował indywidualnych danych dotyczących głosowania.

Firma poinformowała też, że po wykryciu incydentu wprowadziła zabezpieczenia, które mają uniemożliwić modelowi podejmowanie podobnych działań bez odpowiedniego polecenia.

Biały Dom wiedział o incydencie wcześniej

Według informatora Axios zaznajomionego ze sprawą Anthropic powiadomił o zdarzeniu biuro sekretarza stanu Georgia oraz Biały Dom kilka tygodni wcześniej.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji mieli następnie naciskać na władze Georgii, aby szybciej poinformowały opinię publiczną o incydencie. Według źródła Axios apele te nie przyniosły rezultatu.

Scenariusze zagłady. "Teren zacznie nam odjeżdżać"
Dowiedz się więcej:

Scenariusze zagłady. "Teren zacznie nam odjeżdżać"

Łukasz Figielski

Incydent z Claude a bezpieczeństwo agentów AI

Sprawa pojawiła się przed zbliżającymi się wyborami środka kadencji w Stanach Zjednoczonych. Axios zwraca uwagę, że incydent może nasilić obawy dotyczące bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji i kontroli nad działaniami podejmowanymi przez agentów AI.

Portal przypomina, że Anthropic i OpenAI informowały wcześniej o przypadkach, w których agenci AI podejmowali nieautoryzowane lub niezamierzone działania. Według Axios Anthropic znajdował się również pod presją amerykańskiej administracji w związku z zarzutami dotyczącymi niewystarczającego informowania o incydentach związanych ze sztuczną inteligencją.

Źródło: Axios
Udostępnij:
Tagi:
USAClaudeAnthropicSztuczna inteligencjaAI
Zobacz także:
Paczka Aliexpress
Od listopada nowa opłata. "Przyniesie dodatkowe wpłaty do budżetu"
Pieniądze
Koniec mrożenia cen prądu. Jak to wpłynie na rachunki
Niższe rachunki za prąd i ogrzewanie. Na stole nowy projekt
Pieniądze
Krzysztof Gawkowski
Cyberataki mogą sparaliżować usługi. Są nowe zalecenia
Tech
Europejski Bank Centralny EBC
Stopy procentowe w USA i strefie euro. W tym tygodniu ważne decyzje
Ze świata
paliwo pole naftowe ropa naftowa shutterstock_2364977019
Rynek liczy na przełom. Ceny ropy mocno w dół
Rynki
Donald Trump
Trump zabrał głos w sprawie Kanady. "Są gotowi dać nam wszystko"
Ze świata
shutterstock_2730774727
Skorzystał ze sztucznej inteligencji. Teraz sprawa trafiła do Sądu Najwyższego
Tech
Amerykańska flota utrzymuje znaczne siły w pobliżu Cieśniny Ormuz
Ruch w cieśninie Ormuz. USA podały nowe dane
Ze świata
Parlament Europejski
Jedna firma na całą Europę. Trwa spór o "EU Inc"
Dla firm
Elon Musk
Musk o ograniczeniach sieci Starlink w Ukrainie: złamali warunki
Ze świata
pap_20260915_0RI
Seria podwyżek na autostradzie A2. Resort chce wypowiedzieć umowę
Pieniądze
chatgpt ai ikona shutterstock_2463942445
OpenAI wraca do szkolenia zaawansowanych modeli. Eksperci ostrzegają
Tech
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Kalendarz niedziel handlowych. W te dni zrobimy zakupy
Pieniądze
Donald Trump na wiecu
"Głęboko kompromitujący" występ szefa Audi u boku Donalda Trumpa
Ze świata
Taszkient jest stolicą Uzbekistanu
Chcą zbudować metropolię od zera. Prezydent podał szczegóły
Ze świata
Awaria prądu na Kubie
Kuba pogrążona w kryzysie. "Nadszedł czas"
Ze świata
shutterstock_2514454195
Fala oszustw na mandaty. "Powinna nam się zapalić czerwona lampka"
Z kraju
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
zegar czas dlonie shutterstock_2525093893
Zmiana czasu na zimowy. To warto wiedzieć
Z kraju
Elon Musk
Sikorski ostro odpowiada Muskowi w sprawie Ukrainy
Ze świata
Prezydent Argentyny Javier Milei
Zwrot w sprawie prezydenta Argentyny. Jest decyzja sądu
Ze świata
Przemysław Czarnek
PiS chce obniżyć koszty ogrzewania. Czarnek zapowiada projekt ustawy
Pieniądze
Pasażerowie w samolocie (zdjęcie ilustracyjne)
Paliwowy szok dla linii lotniczych. Przewoźnicy liczą koszty
Ze świata
Paliwo, stacja benzynowa
Ceny paliw na weekend. Ile zapłacimy za tankowanie
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Podatek dla najbogatszych. "Dostaną bardzo bolesną lekcję"
Ze świata
Winston Churchill, "Amaryllis", 1948 rok
Dzieła brytyjskiego premiera warte miliony. Kolejny obraz sprzedany
Ze świata
Wall Street, giełda, Nowy Jork
Pierwsze symptomy kryzysu finansowego. "Zapalają się lampki alarmowe"
Ze świata
Mark Carney
Kanada jest gotowa na porozumienie. "Prezydent USA nie ma złudzeń"
Ze świata
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Stacja benzynowa paliw tankowanie
Jak się zmienią ceny na stacjach? Są nowe prognozy
Pieniądze
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica