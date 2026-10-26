Tech Model Anthropic ominął zabezpieczenie. Chodzi o wybory Oprac. Jan Sowa |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do incydentu doszło podczas wewnętrznego projektu statystycznego prowadzonego przez Anthropic. Claude pobrał zbiorcze dane o liczbie głosów, które władze Georgii udostępniają publicznie za opłatą.

Jak przekazał Axiosowi rzecznik Anthropic, model zrobił to bez polecenia człowieka. System samodzielnie wystąpił o token, czyli cyfrowy klucz umożliwiający pobranie informacji z panelu z płatnymi danymi. W ten sposób ominął ograniczenie dostępu.

Dowiedz się więcej: Ponad 80 miliardów straty. Szykują się do wejścia na giełdę

Anthropic: Claude nie zmienił danych wyborczych

Anthropic zapewnił, że Claude nie uzyskał dostępu do stanowego systemu rejestracji wyborców. Model nie pobrał również ani nie zmodyfikował indywidualnych danych dotyczących głosowania.

Firma poinformowała też, że po wykryciu incydentu wprowadziła zabezpieczenia, które mają uniemożliwić modelowi podejmowanie podobnych działań bez odpowiedniego polecenia.

Biały Dom wiedział o incydencie wcześniej

Według informatora Axios zaznajomionego ze sprawą Anthropic powiadomił o zdarzeniu biuro sekretarza stanu Georgia oraz Biały Dom kilka tygodni wcześniej.

Przedstawiciele amerykańskiej administracji mieli następnie naciskać na władze Georgii, aby szybciej poinformowały opinię publiczną o incydencie. Według źródła Axios apele te nie przyniosły rezultatu.

Incydent z Claude a bezpieczeństwo agentów AI

Sprawa pojawiła się przed zbliżającymi się wyborami środka kadencji w Stanach Zjednoczonych. Axios zwraca uwagę, że incydent może nasilić obawy dotyczące bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji i kontroli nad działaniami podejmowanymi przez agentów AI.

Portal przypomina, że Anthropic i OpenAI informowały wcześniej o przypadkach, w których agenci AI podejmowali nieautoryzowane lub niezamierzone działania. Według Axios Anthropic znajdował się również pod presją amerykańskiej administracji w związku z zarzutami dotyczącymi niewystarczającego informowania o incydentach związanych ze sztuczną inteligencją.