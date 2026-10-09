Tech Chiny stawiają granice AI. Nowe wytyczne Pekinu Oprac. Jan Sowa |

Jacob Coxon o samodoskonalącej się sztucznej inteligencji Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JESSICA LEE

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Dokument wydany przez Komunistyczną Partię Chin i rząd ostrzega m.in. przed nierozważnymi inwestycjami. Władze zapowiedziały, że urzędnicy odpowiedzialni za poważne straty wynikające z nieprzemyślanych inwestycji poniosą konsekwencje.

Dokument przewiduje też ścisły zakaz nielegalnego lub niewłaściwego wykorzystywania instrumentów polityki państwa pod hasłem rozwijania "nowych sił wytwórczych".

Przełom technologiczny w Chinach

Pojęcie "nowych sił wytwórczych" wprowadził w 2023 roku chiński przywódca Xi Jinping. Ma ono podkreślać znaczenie badań naukowych, przełomów technologicznych i modernizacji przemysłu.

"Rozwijanie nowych sił wytwórczych jest nieodłącznym wymogiem i ważnym obszarem działań na rzecz wspierania rozwoju wysokiej jakości" - brzmi fragment wytycznych przytoczony przez Xinhua.

Chiny zamierzają dążyć do przełomów w teoretycznych podstawach sztucznej inteligencji i kluczowych technologiach. Planują zwiększać dostępność mocy obliczeniowej, algorytmów oraz danych. Powstaną również krajowe ośrodki pilotażowe, w których AI znajdzie zastosowanie w przemyśle.

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Rozwojowi tej technologii mają towarzyszyć systemy monitorowania, ostrzegania przed ryzykiem i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Ich zadaniem będzie zapewnienie, by sztuczna inteligencja pozostała "bezpieczna, niezawodna i podlegająca kontroli".

Władze zapowiedziały też pełne wdrożenie inicjatywy "AI Plus". Sztuczna inteligencja ma pomóc w modernizacji tradycyjnych branż i przyspieszyć wprowadzanie na rynek inteligentnych produktów. Dokument wymienia między innymi:

telefony i komputery z AI,

roboty humanoidalne,

pojazdy nowej energii wyposażone w funkcje łączności.

Wsparcie dla innowacji, dronów i powietrznych taksówek

Wytyczne przewidują wspieranie oryginalnych i przełomowych innowacji w kluczowych technologiach. Chiny chcą wykorzystać kierowany przez państwo system koordynacji działań w skali kraju, aby przyspieszyć opracowywanie i wdrażanie produktów o strategicznym znaczeniu.

Dokument dotyczy również tak zwanej gospodarki niskich wysokości. Chodzi o działalność związaną z cywilnymi dronami, powietrznymi taksówkami, małymi samolotami i towarzyszącymi im usługami. Rozwój tych branż ma przebiegać w sposób uporządkowany, z zachowaniem bezpieczeństwa.

Nowe wytyczne pojawiają się w czasie, gdy Pekin zwiększa wsparcie dla zaawansowanej produkcji i strategicznych gałęzi przemysłu. W warunkach rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi Chiny dążą do większej samowystarczalności technologicznej.