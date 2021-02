CD Projekt padł ofiarą hakerów. "Ważna aktualizacja"

Spółka CD Projekt padła ofiarą hakerów. Polski producent gier poinformował o tym zdarzeniu na swoim koncie w serwisie społecznościowym Twitter. Do ataku, który firma wykryła w poniedziałek, wykorzystano oprogramowanie szyfrujące dla okupu ransomware.

"Wczoraj odkryliśmy, że staliśmy się ofiarą cyberataku, w którym naruszona została część naszych wewnętrznych systemów" - podali przedstawiciele CD Projekt we wtorkowym wpisie na Twitterze. Nieznani sprawcy uzyskali dostęp do sieci, zabrali część danych należących do grupy CD Projekt i pozostawili notatkę z żądaniem okupu. Producent gier opublikował wiadomość jaką otrzymał od cyberprzestępców. Poinformowali oni, że rzekomo przejęli kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3, Gwinta oraz nowej wersji Wiedźmina 3.