Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Szef Microsoftu ostrzega. "Trudniejsze niż negocjacje nuklearne"

|
Bill Gates
Agent OpenAI uzyskał nieautoryzowany dostęp do strony australijskiego rządu
Źródło zdj. gł.: Alexandros Michailidis/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Bill Gates - założyciel Microsoftu - powiedział w wywiadzie dla NBC News, że nakłonienie państw do regulowania sztucznej inteligencji będzie "trudniejsze, niż negocjacje nuklearne w czasach zimnej wojny", ale jest konieczne, bo w przypadku AI "nie wystarczy odcięcie zasilania".

Gates zaapelował, by USA stały się inicjatorem regulacji dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji, które muszą być uzgadniane na szczeblu międzynarodowym. W jego ocenie "samoregulacje" wewnątrz branży "nie wystarczą".

Gates o regulacjach państwowych

- Konieczne jest, aby organy ścigania i politycy włączyli się do dyskusji na temat tego, jak powinny wyglądać zabezpieczenia i mechanizmy monitorowania - powiedział. - I to musi być obowiązkowe. To będzie oznaczało dodatkowy koszt dla branży, ale nie spowoduje znaczącego spowolnienia jej działalności - zaznaczył.

Jak przyznał, nakłonienie państw do regulowania sztucznej inteligencji "będzie trudniejsze, niż negocjacje nuklearne w czasach zimnej wojny".

- Trzeba to jednak zrobić, bo w przypadku AI nie wystarczy odcięcie zasilania - ostrzegł.

Największe zagrożenie związane z AI

Założyciel Microsoftu i filantrop zauważył, że mechanizmy bezpieczeństwa muszą zostać wdrożone, aby zapobiec dramatom, które pociągną za sobą liczne ofiary w ludziach.

- Najbardziej niebezpieczną rzeczą, której musimy teraz stawić czoło, to ludzie o złych zamiarach posługujący się AI - uznał Gates.

Zwrócił uwagę, że obecnie "niewielkie grupy dysponujące AI mogą dokonać tego, co mogły zrobić dawniej tylko wielkie kraje". Przy zagrożeniach, jakie przynieść może sama sztuczna inteligencja i ryzyku, że posłużą się nią niebezpieczni ludzie, "rządy muszą nalegać na utworzenie różnych zabezpieczeń".

- Jedynym pytaniem jest, czy zrobimy to przed, czy po jakichś cyberatakach lub bioatakach na wielką skalę - dodał.

Apele dużych firm

NBC News przypomina, że w ostatnich tygodniach niepokoje o zagrożenia związane z rozwojem modeli AI "stały się gorączkowe" i nawet rywalizujące ze sobą w sektorze sztucznej inteligencji firmy OpenAI, Anthropic i Google podjęły współpracę w kwestii bezpieczeństwa AI. Zabiegają też o utworzenie organu, najlepiej na szczeblu międzynarodowym, który nadzorowałby zagrożenia, jakie może stworzyć sztuczna inteligencja.

Jednak prezydent Donald Trump w wystąpieniach oraz wpisach na platformach społecznościowych konsekwentnie utrzymuje, że nie dopuści do regulowania, czy spowalniania rozwoju sztucznej inteligencji, którą każe nazywać superinteligencją.

Dziennik "New York Times" podał ostatnio, że osoby rozmawiające prywatnie z prezydentem mówią, iż jego wybuchowe reakcje na próby kontrolowania ekspansji AI są "zakorzenione w obawach, że jeśli dojdzie do spowolnienia boomu sztucznej inteligencji, napędzającego gospodarkę Ameryki, rynek może się załamać, a potem szybko nastąpi recesja".

Prezydent USA sprzeciwia się regulowaniu AI
Prezydent USA sprzeciwia się regulowaniu AI
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

W niedzielę prezydent USA potwierdził w rozmowie ze stacją Fox News, że zamierza się spotkać wieczorem przy kolacji z szefem Anthropic Dario Amodeim. Podkreślił jednak ponownie swój sprzeciw wobec spowolnienia tempa rozwoju AI.

- Przypadki niekontrolowanych agentów sztucznej inteligencji nie są powodem do niepokoju - zaznaczył.

Jak dodał, "nie martwi się tym" i nadal wierzy w technologię, i jej potencjał.

Według niego nowe regulacje umożliwiłyby Chinom wyprzedzić USA na polu sztucznej inteligencji.

- Mamy nad Chinami przerwę wynoszącą może półtora roku. Prowadzimy i budujemy ogromne obiekty warte biliony dolarów. Dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? - mówił Trump.

Źródło: PAP, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Bill GatesSztuczna inteligencjaAIMicrosoft
Zobacz także:
Xi Jinping i Donald Trump
Nowe ustalenia Chin i USA. Pekin podał szczegóły porozumienia handlowego
Ze świata
Lotnisko Heathrow
Heathrow miało zdążyć do 2035 roku. Teraz pada inny termin
Ze świata
kaucja automat system kaucyjny shutterstock_2740560899
System kaucyjny po roku. Ekspertka wskazuje problemy
Z kraju
Donald Trump
Trump powiedział "nie". Ropa mocno drożeje
Pieniądze
lekarz laptop zdrowie shutterstock_2797802703
Enel-Med ujawnia skalę wycieku. Nowe informacje
Z kraju
Chiny, AI, sztuczna inteligencja
Niebezpieczne zachowania sztucznej inteligencji. Problem może być ogromny
Tech
Luiz Inacio Lula da Silva
Prezydencki zakaz tuż przed wyborami. "To jest jak rak"
Ze świata
Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić w Moskwie
Chcą do Unii Europejskiej. Przedłużają umowę na gaz z Rosją
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: Polska stała się fenomenem
Turystyka
Zamek Paiva - Aveiro - Portugalia - naganeva shutterstock_2472398443
Wyspa w cenie mieszkania. Nowy trend
Ze świata
Suvarnabhumi Airport
Chaos na lotnisku. Stan klęski żywiołowej w 50 dystryktach
Ze świata
Lider Huti - Abdul-Malik al-Huti - na billboardzie w Sanie
Był ich rzecznikiem, teraz ujawnia. To mają być kolejne cele rebeliantów
Ze świata
Siedziba Zgromadzenia Ogólnego ONZ
"Rozmowy stały się agresywne". USA i Rosja dopięły swego
Tech
Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki
Mają dość. Wielki protest po eksmisji 87-latki
Ze świata
Lotto
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Donald Trump i Xi Jinping
Pokłosie szczytu. "Absolutnie nie ostygnie"
Ze świata
Trump Obama
Obama chce "czerwonych linii". Trump nie będzie "w żaden sposób hamować"
Ze świata
Sam Altman
"Nieoczekiwane i niepokojące". Gigant się przyznaje
Tech
rachunki liczenie
Cisza przed burzą? Uwaga na rachunki za gaz i prąd
Łukasz Figielski
Protest kierowców w Portugalii. Utrudnienia na autostradzie A1
Blokowali główne trasy. Protest kierowców
Ze świata
tusk
Tusk przy Belwederze. "Czekamy"
Z kraju
Rijad, Arabia Saudyjska
To może być nowe mocarstwo jądrowe. "Bez wątpienia pójdziemy w jego ślady"
Ze świata
ebab bez chłodzenia zatrzymany w Czechach. Jeden transport miał polskie tablice
Kebab bez lodówki. Przechwycono setki kilogramów
Ze świata
Donald Trump
Trump nie odpuszcza. "Odrzucił propozycję Iranu"
Ze świata
Chorwacja
Ile zniesie turystyczny "raj"? "Efekt chciwości"
Maja Piotrowska
Ludzie Warszawa
Rewolucja na rynku pracy dopiero nadchodzi. "Wtedy już nie będzie taryfy ulgowej"
Z kraju
shutterstock_2239909941
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze
Donald Tusk
Tusk: my w szachy nie będziemy z nimi grali
Z kraju
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
"Ważne transakcje zrób wcześniej". Banki ostrzegają
Pieniądze
Donald Trump i Xi Jinping
Trump po rozmowach z Xi: będą działy się niesamowite rzeczy
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica