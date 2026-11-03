Tech "Przepraszamy klientów". Awaria w Play usunięta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Próby wyłudzeń przez wiadomości o mandatach. Materiał Łukasza Wieczorka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Robson90 / Shutterstock.com

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Po godzinie 13 w serwisie Downdetector zaczęła gwałtownie rosnąć liczba zgłoszeń dotyczących działania usług sieci Play. Użytkownicy najczęściej informowali o problemach z dostępem do internetu szerokopasmowego. Pojawiały się także doniesienia o utrudnieniach w korzystaniu z internetu mobilnego.

Jak przekazał jeden z naszych czytelników, problemy dotyczyły trzech dostawców usług światłowodowych Play. Taką informację miał otrzymać od pracownicy biura obsługi klienta. Doniesienia te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez operatora.

Awaria sieci Play Źródło zdjęcia: Downdetector

Awaria dotknęła użytkowników w całej Polsce, jednak najwięcej zgłoszeń napłynęło z Warszawy, Trójmiasta, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Poznania.

Play: awaria została już usunięta

Redakcja tvn.pl zwróciła się do Play z pytaniami o przyczynę oraz skalę awarii. Biuro prasowe operatora potwierdziło, że część klientów korzystających z internetu światłowodowego mogła doświadczać utrudnień. "Przyczyna została już zidentyfikowana i usunięta, a usługa działa prawidłowo. Przepraszamy klientów dotkniętych utrudnieniami" - przekazało biuro prasowe Play. Operator nie poinformował, ilu klientów dotyczyła awaria, ani nie podał jej dokładnej przyczyny.