"Przepraszamy klientów". Awaria w Play usunięta
Po godzinie 13 w serwisie Downdetector zaczęła gwałtownie rosnąć liczba zgłoszeń dotyczących działania usług sieci Play. Użytkownicy najczęściej informowali o problemach z dostępem do internetu szerokopasmowego. Pojawiały się także doniesienia o utrudnieniach w korzystaniu z internetu mobilnego.
Jak przekazał jeden z naszych czytelników, problemy dotyczyły trzech dostawców usług światłowodowych Play. Taką informację miał otrzymać od pracownicy biura obsługi klienta. Doniesienia te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone przez operatora.
Awaria dotknęła użytkowników w całej Polsce, jednak najwięcej zgłoszeń napłynęło z Warszawy, Trójmiasta, Bydgoszczy, Lublina, Łodzi, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Poznania.
Play: awaria została już usunięta
Redakcja tvn.pl zwróciła się do Play z pytaniami o przyczynę oraz skalę awarii. Biuro prasowe operatora potwierdziło, że część klientów korzystających z internetu światłowodowego mogła doświadczać utrudnień. "Przyczyna została już zidentyfikowana i usunięta, a usługa działa prawidłowo. Przepraszamy klientów dotkniętych utrudnieniami" - przekazało biuro prasowe Play. Operator nie poinformował, ilu klientów dotyczyła awaria, ani nie podał jej dokładnej przyczyny.