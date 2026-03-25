"Fala zwolnień", tłumaczą się AI. "Wygodna narracja"

Według niektórych szacunków AI jest odpowiedzialna za maksymalnie 5 procent zwolnień na światowym rynku pracy

Angielski termin AI washing nawiązuje do innego określenia - greenwashing. Tak nazywa się pozorowanie przez firmy działań ekologicznych, stwarzanie fałszywego wrażenia, że produkt czy usługa są przyjazne środowisku.

Sebastian Sajnóg, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), potwierdza w rozmowie z TVN24+, że "AI washing na rynku pracy to realne zjawisko".

- Na razie przede wszystkim za oceanem, głównie w USA. W ostatnim czasie widzieliśmy tam falę zwolnień w dużych firmach technologicznych. W niektórych przypadkach AI faktycznie było jednym z czynników zmian, ale często pełniło rolę wygodnej narracji - wyjaśnia.

IBM w 2023 r. wstrzymał rekrutację na 7800 stanowisk - zastąpić je miała sztuczna inteligencja. Podobny powód podał amerykański producent oprogramowania finansowego Intuit, zwalniając w 2024 r. 1800 pracowników. Z kolei fintech Klarna zlikwidował ponad 700 etatów w działach obsługi klienta, oficjalnie chwaląc się, że tę pracę wykona asystent AI.

Na początku tego roku firma Block, stworzona przez współzałożyciela Twittera Jacka Dorseya, zapowiedziała zredukowanie zatrudnienia o 4000 osób, argumentując, że narzędzia AI pozwalają na przejęcie zadań wcześniej wykonywanych przez ludzi.