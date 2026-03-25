Tech

"Fala zwolnień", tłumaczą się AI. "Wygodna narracja"

Według niektórych szacunków AI jest odpowiedzialna za maksymalnie 5 procent zwolnień na światowym rynku pracy
Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na rynek pracy. Nie chodzi tylko o redukcję etatów, ale i o zjawisko określane przez Sama Altmana jako AI washing. - To sytuacja, gdy ludzie obwiniają AI za zwolnienia, które i tak by przeprowadzili - powiedział szef OpenAI w wywiadzie z reporterką telewizji CNBC. Sztuczna inteligencja to modne hasło i wygodna narracja - przyznają eksperci.
Angielski termin AI washing nawiązuje do innego określenia - greenwashing. Tak nazywa się pozorowanie przez firmy działań ekologicznych, stwarzanie fałszywego wrażenia, że produkt czy usługa są przyjazne środowisku.

Sebastian Sajnóg, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), potwierdza w rozmowie z TVN24+, że "AI washing na rynku pracy to realne zjawisko".

- Na razie przede wszystkim za oceanem, głównie w USA. W ostatnim czasie widzieliśmy tam falę zwolnień w dużych firmach technologicznych. W niektórych przypadkach AI faktycznie było jednym z czynników zmian, ale często pełniło rolę wygodnej narracji - wyjaśnia.

IBM w 2023 r. wstrzymał rekrutację na 7800 stanowisk - zastąpić je miała sztuczna inteligencja. Podobny powód podał amerykański producent oprogramowania finansowego Intuit, zwalniając w 2024 r. 1800 pracowników. Z kolei fintech Klarna zlikwidował ponad 700 etatów w działach obsługi klienta, oficjalnie chwaląc się, że tę pracę wykona asystent AI.

Na początku tego roku firma Block, stworzona przez współzałożyciela Twittera Jacka Dorseya, zapowiedziała zredukowanie zatrudnienia o 4000 osób, argumentując, że narzędzia AI pozwalają na przejęcie zadań wcześniej wykonywanych przez ludzi.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Czym jest AI washing?
  • Dlaczego firmy coraz częściej tłumaczą zwolnienia wdrażaniem sztucznej inteligencji?
  • Jakie mogą być rzeczywiste przyczyny redukcji etatów w dużych korporacjach?
  • Czy automatyzacja i AI rzeczywiście zastępują pracowników na szeroką skalę?
  • Jakie konsekwencje dla polskiego rynku pracy niesie rozwój sztucznej inteligencji?
Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
Z kraju
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Z kraju
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
Ze świata
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
Ze świata
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
Ze świata
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech
Via-del-Quirinale-26-c
Mieszkał w nim Karol Wojtyła. Dom wystawiony na sprzedaż
Ze świata
Karol Nawrocki powołuje Radę Biznesu
Nawrocki powołuje nową radę
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
Wicepremier zapowiada nowy podatek. "Wpisany do wykazu prac rządu"
Tech
telefon szpieg hacker
Resort finansów o "podejrzanych wiadomościach". "Przestrzegamy"
Z kraju
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Wystarczył sam plan. Ceny ostro w dół
Rynki
Viktor Orban
Orban uderza w Ukrainę. "Wstrzymujemy dostawy"
Ze świata
Donald Trump
Wolta na rynku po słowach Trumpa. "Może stać się etapem unicestwienia wojny"
Rynki
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Nowe zasady w cieśninie Ormuz. "Tankowce chętnie płacą"
Ze świata
shutterstock_2603188221
Padła ogromna wygrana w Lotto. Kumulacja rozbita
shutterstock_2117281391
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Z kraju
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej
Domański: SAFE to priorytet, ale analizujemy też inne programy
Z kraju
shutterstock_2490792253
Szklanki wycofane ze znanej sieci. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_1552911047
Odcięci od irańskiego gazu po ataku na największe złoże świata
Ze świata
shutterstock_2466205459
Kontrola ZUS, "zaczęły się schody". "Spać nie mogę po nocach"
Joanna Rubin-Sobolewska
Premier Wietnamu Pham Minh Chinh (L) i premier Rosji Michaił Miszustin
Rosjanie zbudują im elektrownię jądrową. "Fundament długoterminowego partnerstwa"
Ze świata
Posiedzenie władz w Korei Południowej
Mocna reakcja na kryzys. Apel prezydenta
Ze świata
Wall Street Inwestor NYSE
Akcje spadły o 40 procent. Wielka firma wprowadza pilne zmiany
Tech
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Cięcie państwa na podatkach nie przystoi nikomu". Jest reakcja po materiale TVN24
Z kraju
Znak F-23 "środkowy pas wielofunkcyjny"
Ten znak drogowy obowiązuje od miesiąca. Wiesz, co oznacza?
Moto
pap_20230311_0DN
"Nie mieliśmy do czynienia z takim zamieszaniem". Polski gigant reaguje
Rynki
