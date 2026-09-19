Scenariusze zagłady. Czy powinniśmy się bać?

Nie milkną echa publikacji Dario Amodeiego, w której wezwał do spowolnienia rozwoju sztucznej inteligencji. Zaapelował również o wprowadzenie do firmowych laboratoriów niezależnych kontrolerów.
Lawinę wydarzeń wywołał wpis 27-letniego Jacoba Coxona, byłego pracownika Anthropic, a wcześniej OpenAI. "Ludzie tworzący sztuczną inteligencję wierzą, że do końca dekady może ona nas wszystkich zabić" - obwieścił w mediach społecznościowych. W komentarzu kolega z jego byłego zespołu ocenił to prawdopodobieństwo na "powyżej 10 procent".
W takiej sytuacji szef Anhtropic, który regularnie publikuje komentarze filozoficzne o sztucznej inteligencji, nie mógł milczeć.
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