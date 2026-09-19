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Scenariusze zagłady. Czy powinniśmy się bać?

Łukasz Figielski
Łukasz Figielski
Szef Anthropic ostrzega, że rozwój AI może wymknąć się spod kontroli
Szef Anthropic ostrzega, że rozwój AI może wymknąć się spod kontroli
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Musimy spowolnić rozwój sztucznej inteligencji - apeluje Dario Amodei. Szef firmy Anthropic należy do grupy osób przekonanych, że bez odpowiedniej kontroli nad AI nowa technologia może stać się egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości. Co nam grozi? Czy deklaracje o potrzebie wciśnięcia hamulca to przejaw troski, a może biznesowa zagrywka?Artykuł dostępny w subskrypcji

Nie milkną echa publikacji Dario Amodeiego, w której wezwał do spowolnienia rozwoju sztucznej inteligencji. Zaapelował również o wprowadzenie do firmowych laboratoriów niezależnych kontrolerów.

Lawinę wydarzeń wywołał wpis 27-letniego Jacoba Coxona, byłego pracownika Anthropic, a wcześniej OpenAI. "Ludzie tworzący sztuczną inteligencję wierzą, że do końca dekady może ona nas wszystkich zabić" - obwieścił w mediach społecznościowych. W komentarzu kolega z jego byłego zespołu ocenił to prawdopodobieństwo na "powyżej 10 procent".

W takiej sytuacji szef Anhtropic, który regularnie publikuje komentarze filozoficzne o sztucznej inteligencji, nie mógł milczeć.

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Tagi:
Sztuczna inteligencjaAnthropicOpenAIMark ZuckerbergMetaDario AmodeiSam Altman
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