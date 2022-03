Złoty słaby, ale stabilny. "Pozostajemy w rejonie historycznych minimów"

Kurs złotego we wtorek rano pozostaje stabilny. Euro kosztuje nieco ponad 4,96 zł, a dolar niewiele przekracza 4,57 zł. "Poranny handel przynosi podtrzymanie presji, gdzie pozostajemy w rejonie historycznych minimów wyceny złotego" - uważa Konrad Ryczko z DM BOŚ.

Kursy walut - notowania 8 marca 2022

Złoty we wtorek rano pozostaje stabilny, kurs euro wynosi 4,96 zł, co oznacza niewielkie umocnienie w stosunku do początku dnia. Dla porównania w poniedziałek wieczorem euro kosztowało 4,99 zł.