Rynki

Drenaż portfeli. Nowe prognozy analityków

Domański o cenach paliw
Nie widać oznak końca kryzysu na rynku paliwowym, a podwyżki cen paliw będą kontynuowane. W najbliższych dniach za litr benzyny trzeba będzie płacić ponad siedem złotych, a za diesla od ośmiu złotych wzwyż - prognozują analitycy e-petrol.pl.

W ocenie ekspertów portalu konflikt na Bliskim Wschodzie coraz mocniej drenuje kieszenie kierowców. Wskazali, że koszty tankowania nadal mocno rosną i ceny oleju napędowego na stacjach są coraz bliżej rekordowych poziomów z 2022 r. Według nich nie widać na razie oznak końca kryzysu i podwyżki w najbliższych dniach będą kontynuowane.

"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru

Ze świata

Podwyżki na stacjach paliw

W piątkowej informacji analitycy zwrócili uwagę, że trzycyfrowe notowania ropy Brent i skokowy wzrost cen produktów naftowych na rynkach światowych powodują, że na stacjach paliw w najbliższych dniach tankując 95-oktanową benzynę kierowcy będą coraz częściej płacić ponad 7 zł za litr, a ceny diesla będą się zaczynać od 8 zł za litr.

Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw będą w przyszłym tygodniu kształtować się następująco:

  • dla 95-oktanowej benzyny - 6,94-7,09 zł/l,
  • dla oleju napędowego - 8,09-8,25 zł/l,
  • dla autogazu - 3,38-3,51 zł/l.
Prognoza cen paliw na tydzień 23-29 marca 2026.
Analitycy zwrócili uwagę, że w mijającym tygodniu detaliczne ceny paliw utrzymywały się na zwyżkowym kursie, ale dynamika podwyżek nie była już tak duża, jak w pierwszej połowie marca. Wskazali, że średnia cena litra benzyny E10 w badaniu realizowanym przez portal uplasowała się w środę na poziomie 6,79 zł, notując wzrost o 31 gr. Olej napędowy w ciągu tygodnia podrożał o 17 gr do poziomu 7,76 zł/l. Średnia cena autogazu wyniosła 3,32 zł/l i była o 23 gr wyższa niż w poprzednią środę.

Średnie ceny detaliczne paliw w Polsce marzec 2026.
Ceny hurtowe rosną

"W hurtowych cennikach krajowych producentów paliw w ostatnich dniach dominowały podwyżki. Biorąc pod uwagę napiętą sytuację na rynkach międzynarodowych, taki kierunek zmian nie może być zaskoczeniem" - stwierdzili analitycy.

Według danych portalu średnia cena 95-oktanowej benzyny w rafineriach wynosi obecnie 5739,00 zł/metr sześcienny i jest o 337,60 zł wyższa niż w ostatni piątek. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia podrożał o 341,40 zł i metr sześcienny tego paliwa kosztuje średnio 6741,00 zł.

Średnie ceny paliw w polskich rafineriach marzec 2026.
Rynek pod wpływem konfliktu

Sytuacja na globalnym rynku ropy naftowej - jak wskazali eksperci - pozostaje krytyczna ze względu na jedne z największych w historii zakłóceń podaży, sięgających 12 mln baryłek dziennie, czyli ok. 12 proc. światowego zapotrzebowania. Głównym czynnikiem destabilizującym jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, w tym ostatnie ataki irańskich dronów na infrastrukturę rafineryjną w Kuwejcie (Mina Al-Ahmadi) oraz blokowanie tranzytu przez cieśninę Ormuz.

"Ceny surowca przekroczyły barierę 100 dol. za baryłkę, generując gwałtowny wzrost kosztów paliw gotowych (diesla, paliwa lotniczego i LPG). Przed weekendem widzieliśmy co prawda spadek notowań ropy, ale te zmiany miały charakter wyłącznie incydentalny i wynikały z oczekiwań na skuteczną interwencję polityczną, a nie z faktycznej poprawy bilansu surowcowego" - wskazali analitycy.

Przypomnieli, że w odpowiedzi na kryzys Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) podjęła bezprecedensową decyzję o uwolnieniu 400 mln baryłek z rezerw awaryjnych, a grupa państw europejskich oraz Japonia zadeklarowały udział w misji stabilizacyjnej w regionie Zatoki Perskiej.

Domański: to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Domański: to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji

Pieniądze

"Interwencje nie równoważą niedoborów"

Zwrócili uwagę, że równolegle administracja USA rozważa złagodzenie sankcji na irańską ropę składowaną na tankowcach oraz dalszą eksploatację własnych rezerw strategicznych. Podażową presję mają również łagodzić czynniki sezonowe, w tym wznowienie wydobycia z odwiertów w Dakocie Północnej po okresie zimowym.

"Mimo tych działań, dyrektor MAE Fatih Birol ostrzega, że interwencje po stronie podaży nie zrównoważą w pełni niedoborów, co wymusza konieczność wdrożenia mechanizmów ograniczających popyt" - zaznaczyli eksperci.

Jak dodali, perspektywy rynkowe determinowane są przez wysoki stopień niepewności i fizyczne uszkodzenia infrastruktury przesyłowej.

"Dane rynkowe sugerują, że ograniczona podaż i ryzyko dalszych aktów sabotażu sprzyjają utrzymaniu wysokich cen. Do czasu trwałego przywrócenia bezpiecznego tranzytu przez cieśninę Ormuz, rynek pozostanie podatny na gwałtowne korekty wzrostowe, niezależnie od doraźnych działań osłonowych podejmowanych przez kraje członkowskie MAE" - poinformowali analitycy.

Opracowała Alicja Skiba/kris

Źródło: PAP

Zobacz także:
Viktor Orban
Orban: padły ostre słowa
Ze świata
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Podwyżki biur podróży. UOKiK: można odstąpić od umowy
Z kraju
Jest akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin
"To ważny sygnał refleksji". Zwrot w sprawie SKOK Wołomin
Z kraju
urząd, urzędnik, imigracja
Awaria w całym kraju. Składanie wniosków utrudnione
Z kraju
Stacja paliw na Słowacji
Polacy tankują, Słowacy ograniczają. Tak to wygląda na słowackiej stacji paliw
Ze świata
Kuba
Brak prądu, brak wody. Paraliż w stolicy
Ze świata
kontenerowiec long beach
Groźny incydent podczas sztormu. Kontenery wypadły za burtę
Ze świata
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Przełomowa decyzja NSA. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Z kraju
Chark (wyspa)
Ropa w dół, analitycy w strachu. "Może gwałtownie podnieść ceny"
Rynki
Scott Bessent
Doradca Trumpa: użyjemy irańskich baryłek przeciwko Iranowi
Ze świata
ZLOTO
Ceny złota rosną po czwartkowym tąpnięciu
Rynki
Samochody na wyspie Lamu, Kenia
Tysiące samochodów zaskoczyły kenijski port. Miały płynąć do Dubaju
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Donald Trump prezydent USA
Trump: powiedziałem Netanjahu, żeby tego nie robił
Ze świata
shutterstock_2523824573
"W najczarniejszych snach nie przypuszczałem". Bardzo złe wieści z Kataru
Ze świata
Karol Nawrocki
Mocny cios w pomysł Nawrockiego. "Już nie 197, tylko około 160 miliardów"
Ze świata
shutterstock_2600185337
Strach rozdaje karty. "Cena nie jest już jedynym kryterium"
Maja Piotrowska
lotnisko dubai terminal shutterstock_2493451189
"Wzrost cen biletów jest nieunikniony"
Turystyka
shutterstock_2420167847_1
Ukraina chce wznowić loty. Jest specjalny zespół
Ze świata
Donald Tusk
Orlen wyprzedził Gazprom. Tusk komentuje, Morawiecki ripostuje
Z kraju
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
"Nowy porządek w cieśninie Ormuz". Oto pomysł Iranu
Ze świata
Czekolada
Cena produktu wystrzeliła. Polska na czele rankingu
Łukasz Figielski
Viktor Orban
Orban: to dla Węgrów kwestia przetrwania
Ze świata
shutterstock_2156231583
Gaz gwałtownie drożeje. "Potwierdza fatalne prognozy"
Rynki
Rafineria Samref w Janbu, Arabia Saudyjska
Iran odpowiada. Atak na ważne instalacje
Ze świata
broker, giełda, wall street, stock exchange
Ceny szukają sufitu. "Wcale nie będzie szaleństwem"
Rynki
Premier Słowacji Robert Fico
Fico: Polakom opłacało się tankować, wyschły dziesiątki stacji paliw
Ze świata
Aplikacja DeepSeek zadebiutowała w styczniu
Potężny model wywołał poruszenie. Twórca ujawnia kulisy projektu
Tech
Samorządowcy skierują wnioski do UOKiK o zbadanie polityki Orlenu w zakresie kształtowania cen paliw
Domański: to wymaga naprawdę bardzo uważnej obserwacji
Pieniądze
fabryka meble stolarnia shutterstock_1077995486
Najnowsze dane z przemysłu
Z kraju
